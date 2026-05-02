Тръмп каза вариантите за Иран. Не е доволен

Президентът Доналд Тръмп заяви пред Конгреса, че военните действия на САЩ с Иран са „прекратени“ по време на продължаващото прекратяване на огъня и той твърди, че не е необходимо да спазва краен срок за законодателно одобрение на войната.

По закон, президентът на САЩ трябва да получи одобрението на Конгреса в рамките на 60 дни, след като уведоми законодателите за военни действия, или в противен случай прекратява военните действия.

Но в писмо до лидерите на Конгреса, Тръмп заяви, че не е длъжен да спазва този закон за военните правомощия, тъй като прекратяването на огъня, договорено с Иран миналия месец, е спряло изпълнението на всяко подобно задължение.

САЩ и Иран все още не са постигнали дългосрочно мирно споразумение чрез преговори, въпреки че иранските медии съобщиха за ново предложение от Техеран, изпратено през Пакистан в петък.

На 60-ия ден, откакто официално уведоми Конгреса за удари срещу Иран, Тръмп написа до лидерите на Конгреса в петък: „Нямаше размяна на огън между силите на Съединените щати и Иран от 7 април 2026 г.

„Военните действия, започнали на 28 февруари 2026 г., са приключили.“

Според иранската държавна информационна агенция IRNA, предложение от Техеран за преговори със САЩ е било изпратено до пакистанските посредници.

Информационната агенция не публикува подробностите и не е ясно дали предложението е достигнало до САЩ.

Но Тръмп каза пред репортери: „Току-що проведохме разговор с Иран. Да видим какво ще се случи. Но бих казал, че не съм доволен.“

Той каза, че е трудно да се постигне споразумение, отчасти защото иранското ръководство е „много объркано“, след като редица висши военни служители бяха убити във войната.

Тръмп заяви, че в четвъртък е бил инструктиран от Централното командване на САЩ с варианти, вариращи от „да ги взривят до смърт и да ги довършат завинаги“ до „да сключат сделка“.

По-късно в петък Тръмп заяви: „Те не ни предлагат сделката, която ние трябва да имаме.“

„И ще свършим това както трябва. Няма да си тръгнем преждевременно и проблемът да възникне след още три години.“

Междувременно Министерството на финансите на САЩ издаде предупреждение, че всяко лице или компания, които плащат на Иран „такса“ за преминаване през Ормузкия проток, са изложени на риск от нарушаване на американските санкции.

Ключовият канал за доставка все още е ефективно затворен, което причинява икономически последици по целия свят.

В Конгреса законодателите са изправени пред нарастващи въпроси относно това дали възнамеряват да насрочат гласуване във всяка камара, за да решат дали войната трябва да получи официално разрешение.

Съответният закон на САЩ, Резолюцията за военните правомощия от 1973 г., поставя определени изисквания към президента „в рамките на шестдесет календарни дни“ от използването на въоръжените сили на САЩ в бойни действия.

Това изисква президентът да прекрати използването на тези сили, освен ако Конгресът не направи официално обявяване на война или не позволи на президента удължаване, до 30 дни, за „бързото изтегляне“ на войските.

Законът е приет през 1973 г., за да ограничи възможността на тогавашния президент Ричард Никсън да продължи да води война във Виетнам.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви пред изслушване в Конгреса в четвъртък, че крайният срок за получаване на одобрение от законодателите е спрял.

Сенаторът от Демократическата партия Тим Кейн отговори: „Не вярвам, че законът би подкрепил това.“



