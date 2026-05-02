Лодки, танци и торта: Чарлз на Бермудите

Крал Чарлз III посещава Бермудските острови по време на първото си пътуване до британска отвъдморска територия като монарх.

Първият му ден на територията включваше разглеждане на артефакти от трансатлантическата търговия с роби, разходка с лодка с бреговата охрана и рязане на торта в аквариум.

В първия ден от тридневната си визита на Бермудските острови британският крал Чарлз Трети присъства на спектакъл с традиционни танци, известни под името „гомби“, предаде Франс прес. Танците се изпълняват от маскирани танцьори и преплитат африкански, индиански и карибски фолклорни мотиви.

Преди това Чарлз Трети беше посрещнат тържествено на летището в столицата Хамилтън от премиера на страната Дейвид Бърт.

Това е първата визита на Чарлз Трети на архипелага, откакто той се възкачи на престола. По време на това посещение монархът не е придружаван от кралица Камила, която беше с него по време на визитата му в САЩ, предшествала визитата на Бермудите.

В първия ден от нея монархът посети и изложба в Националния музей на Бермудите, която проследява тъмната история на острова по време на търговията с роби. Тя включва, по-специално, железни нашийници от 16-и век.

Много страни от Африка, Карибите и Тихия океан искат Великобритания и други европейски държави да изплатят компенсации за робството или поне да се извинят за него.

По време на среща на върха на Общността на нациите в Самоа през октомври 2024 г., Чарлз Трети, който остава държавен глава на няколко от засегнатите от робството страни, не поднесе извинения. Той помоли в срещата на върха тогава да "отхвърлят езика на разделението".

Той се срещна и с родения на Бермудските острови Майкъл Фрит, който е проектирал много от героите на Мъпетите, и със съпругата му Катрин Мълън.

Кралят е бил до голяма степен добре приет по време на посещенията си през последната седмица, включително когато президентът на САЩ Доналд Тръмп каза на монарха, че майка му го смята за „сладък“ .

Въпреки това имаше опасения, че влошаването на отношенията между Обединеното кралство и САЩ може да направи посещението неудобно.

През последните месеци Тръмп многократно критикува британския премиер сър Киър Стармър заради нежеланието на страната да се намеси във войната на Америка и Израел с Иран.

Кралят косвено се обърна към напрежението в реч пред Конгреса на САЩ, която получи бурни овации.

В речта си кралят приветства „незаменимото“ партньорство между Обединеното кралство и САЩ .

Прощален подарък дойде от Тръмп, който отмени митата върху шотландското уиски „в чест на краля и кралицата“.

Посещението на крал Чарлз на Бермудските острови ще се проведе в рамките на два дни, преди да се завърне във Великобритания.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com