Пенсиите под натиск! Задава се нова стратегия за доходите

Бъдещото редовно правителство трябва да гарантира стабилност на доходите на пенсионерите и да изработи дългосрочна политика, която да не разчита на временни решения. Това заяви пред Нова телевизия служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов, като подчерта, че социалните плащания трябва да бъдат запазени.

По думите му вече 80% от пенсионерите са получили празнични добавки, което е ключова мярка в условия на нарастващи цени. Въпреки това проблемът с ниските доходи остава, а България продължава да е сред страните с най-големи неравенства.

Адемов подчерта, че увеличенията на доходите не могат да бъдат епизодични, а трябва да стъпват върху ясна и устойчива стратегия. Според него именно липсата на такава политика води до феномена на „работещите бедни“. Затова следващият кабинет ще трябва да включи социалните партньори в изработването на нов модел, който да осигури предвидимост и защита на уязвимите групи.

ТЕЛК под наблюдение и дигитален контрол

Министърът акцентира и върху системата на ТЕЛК, като посочи, че в България има около 800 000 решения, но голяма част от тях са за хора извън трудоспособна възраст. Около 460 000 са в активна възраст и получават подкрепа, свързана със загубена работоспособност.

Дигитализацията на експертизата е ключов елемент от реформата, тъй като чрез електронните здравни досиета ще може да се упражнява по-строг контрол и да се ограничат злоупотребите. По думите на Адемов настоящият модел отчита само процента загубена работоспособност, без да гарантира достатъчна подкрепа за останалите нужди на хората с увреждания.

Инфлацията и бюджетът остават сериозно предизвикателство

Социалният министър отбеляза, че инфлацията не може да бъде овладяна чрез директно раздаване на средства, тъй като е резултат от външни фактори. Затова служебният кабинет е насочил усилия към подкрепа на бизнеса, транспорта и земеделието, където поскъпването на горивата оказва най-силен натиск върху цените.

Работата без приет бюджет ограничава възможностите на правителството, като предложените мерки са насочени към ограничаване на ръста на цените, но не могат да решат проблема изцяло. В проектобюджета, който не беше приет, беше предвидено увеличение на средствата за социалното министерство с около 500 млн. евро, което би довело бюджета до 2,3 млрд. евро.

Администрацията и нуждата от реформи

Адемов коментира и темата за държавната администрация, като подчерта, че евентуални съкращения трябва да се правят след сериозен анализ. Според него има сектори, които остават недигитализирани и разчитат на работа на гише, което изисква допълнително укрепване, а не орязване.

В заключение той подчерта, че бъдещото правителство трябва да балансира между ограничаване на разходите и запазване на социалната подкрепа, като въведе по-диференциран подход към различните групи в обществото.

