Абровски: Българският производител няма да плаща чужди отстъпки!

Държавата е задействала всички механизми, за да пресече опитите за натиск върху български производители след обявяването на инициативата „Кошница с грижа“. Това обяви земеделският министър Пламен Абровски в интервю за БНТ.

По думите му сигналите за принуда доставчици да намаляват цените си вече са стигнали до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която има правомощия да установи нелоялни търговски практики. Абровски постави темата не само като икономически спор, а като въпрос на защита на българския производител и на справедливост по цялата хранителна верига.

Държавата влиза между веригите и производителите

Сигналите за натиск върху земеделски производители се появиха веднага след обявяването на „Кошница с грижа“ - инициативата, която предвижда по-ниски цени на основни продукти за потребителите. Според браншови организации част от производителите са били притискани да свалят доставните си цени с 15%, което би означавало социалната отстъпка на щанда да бъде платена от хората, които произвеждат храната.

Пламен Абровски заяви, че правителството няма да позволи подобен модел. „Не може българският производител да не бъде подпомогнат, да не бъде на равна нога и да има правилната преговорна сила“, посочи министърът. Според него промяната в законите, които вече са факт, е направена именно заради подобни рискове - да се спре практиката по-силната страна в търговската верига да диктува условията на по-слабата.

„Аз съм ваш министър, моята работа е да се грижа за вас“

Министърът разказа, че веднага след появата на сигналите се е свързал с двете браншови асоциации и е поискал среща с потърпевшите производители. По думите му първоначално е било трудно, защото сред земеделците е имало страх и недоверие към институциите. Именно този страх според Абровски показва колко дълбок е проблемът в отношенията между производители и големи търговски оператори.

„Аз зададох въпроса: Добре, защо не дойдохте при мен? Защо не ми казахте? Аз съм ваш министър, моята работа е да се грижа за вас“, заяви Абровски. По думите му отговорът на производителите е бил, че през последните 30 години са се наслушали на обещания, но никой не се е погрижил за тях. Министърът определи това като показателен знак за натрупано разочарование и за липса на реална защита в сектора.

КЗК поема случая, виновните ще бъдат наказани

Абровски уточни, че двамата производители, върху които е оказван търговски натиск, са били поканени и изслушани. По думите му се е оказало, че конкретният случай не е пряко свързан с „Кошница с грижа“, а представлява опит да се използва моментът за натиск върху доставните цени. Министърът обаче подчерта, че не вярва в съвпадения и че „някой някъде е тествал системата как точно ще проработи“.

„И тя проработи“, заяви Абровски. Той обясни, че производителите са били запознати с председателя на КЗК и са подали информация в Комисията за защита на конкуренцията. „КЗК влезе в своите правомощия. И оттук нататък, защото това е единственият орган в момента, който може да изследва тези нелоялни търговски практики и взаимоотношения между доставчик и търговска верига, аз съм убеден, че виновните ще си понесат своето наказание“, каза министърът.

Новите закони трябва да спрат старите практики

Според Абровски промените в законодателството вече дават на КЗК по-силни инструменти за действие. Той изрази увереност, че Комисията не само ще установи и санкционира нарушенията, но и ще постигне по-важния ефект - превенция. Целта е търговските вериги да разберат, че вече няма да могат по открит и груб начин да прехвърлят тежестта върху производителите.

„Това е в патримониума и в правомощията на КЗК да го установи, да го докаже. Те си имат своите механизми. Още повече, че законът, който променихме, им дава още повече правомощия“, заяви министърът. По думите му правителството е „твърдо решено да въведе справедливост и контрол“, защото българските земеделски производители не могат повече да остават без защита в преговорите с големите купувачи.

„Кошница с грижа“ не трябва да удря фермерите

Абровски направи ясно разграничение между самата инициатива „Кошница с грижа“ и опитите за търговски натиск, за които са подадени сигнали. Според него мярката е замислена в интерес на хората, но не може да се допуска по-ниската цена за потребителя да бъде постигната чрез притискане на производителите. Ако това се случи, социалният ефект ще бъде подкопан още в основата си.

Именно затова темата надхвърля обикновения спор за цени. Въпросът е дали държавата може да защити едновременно потребителя и производителя. Българските домакинства имат нужда от достъпна храна, но българските фермери не трябва да бъдат превръщани в скритите платци на тази отстъпка.

Страхът на производителите излезе наяве

Думите на Абровски за недоверието на производителите към институциите очертаха и по-широкия социален проблем. Земеделците не са реагирали веднага, защото не са вярвали, че някой ще ги защити. Това според министъра е натрупан резултат от 30 години, в които обикновеният човек и производителят не са били поставяни в центъра на политиките.

„Последните 30 години никой нищо не е правил, никой никога не е обръщал внимание на обикновения човек“, каза Абровски. Той свърза този проблем с нуждата от реален контрол, а не от кампанийни проверки и публични заявления без последици. Според него новият подход трябва да покаже на производителите, че държавата вече не е само наблюдател.

Започва контрол и при вноса на мляко

Земеделският министър обяви и нова линия на контрол - вносът на мляко у нас. Той посочи, че при среща с големи производители е бил питан защо ги контролира, което според него показва, че досега ефективен контрол не е упражняван. Абровски заяви, че проверките в миналото често са били селективни или правени с цел ПиАр.

Министърът даде и личен пример, за да обясни защо темата е важна за всеки потребител. „Много обичам да ям кашкавал“, каза той, като призна, че не знае каква част от кашкавала на пазара е български продукт от българско мляко и каква част е произведена от вносна заготовка. По думите му целта на контрола е българските потребители да получават хубава храна, а не само красиво етикетирани продукти със спорен произход.

Големият залог е честна хранителна верига

Случаят с натиска върху производителите показва, че борбата за по-ниски цени не може да се води само на касата в магазина. Ако държавата иска реален ефект, трябва да следи цялата верига - от фермата и мандрата до склада и щанда. Иначе всяка добра инициатива може да бъде изкривена от по-силните играчи на пазара.

Абровски дава заявка, че този път институциите ще действат не само след сигнал, но и превантивно. Ключовият тест ще бъде дали КЗК ще установи фактите, дали ще има санкции при нарушение и дали търговските вериги ще променят поведението си. За производителите това е въпрос на оцеляване, за потребителите - на достъпна и качествена храна, а за държавата - на способност най-после да защити слабата страна в един пазар, който дълго време е работил без достатъчно справедливост.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com