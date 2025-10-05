Драма с нивите. Рязък скок на таксите
Увеличението на някои от тях е 13 пъти
Жегата през юли явно е нанесла поражения по лозята
Лозята в Североизточна България пред катастрофа
Прогнозите за реколтата са по-занижени в сравнение с тези от миналата година
Брояч на ДФ "Земеделие" дава информация и за размера на плащанията по отделните схеми и мерки
Стартира процедура за създаване на масиви за ползване на земеделски земи
Жътвата на слънчогледа по-рано
Скъпото напояване вдига цените на храните
Производител се хвана за главата, споделя ужаса, с която се сблъскав
Неблагоприятното време и други лоши условия отказват все повече производители
Пролетта е била обещаваща, но през лятото нещата рязко се променят
В област Пловдив се провежда масирана акция на полицията срещу незаконния превоз на животни
Доматеният молец напада както оранжерийните, така и полските домати
Българският трюфел е добре познат и ценен на европейския пазар
След черешите, сега и прасковите се превръщат в рядък лукс на пазара
Причината са екстремните студове през април
Регистрирани са минути след 3 часа
Бедствието в новозагорско се случи навръх 24 май
България е сред водещите износители на билки в Европа и света, каза Георги Тахов
ОББ приема сектора на земеделието като един от изключително важните за икономиката на страната и в о...