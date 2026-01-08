Тахов защити фермерите ни в Брюксел, иска честни правила за доходите им

Фермерите не могат да бъдат конкурентоспособни без справедливи доходи и еднакви правила за всички. С тази ясна и последователна позиция министърът на земеделието и храните Георги Тахов се включи в работната среща на високо политическо равнище на земеделските министри на Европейски съюз в Брюксел, където България защити интересите на своя аграрен сектор с аргументи и визия за бъдещето.

Защита на доходите и конкурентоспособността

Тахов подчерта, че загубата на конкурентоспособност на европейските фермери не е резултат от техни действия, а от съчетание на растящи разходи, засилен регулаторен натиск и неравнопоставеност спрямо вноса от трети страни. Той ясно посочи, че увеличаващите се цени на енергията, торовете, фуражите, труда и услугите поставят стопанствата под сериозен натиск, докато възвръщаемостта остава несигурна. По думите му това е особено чувствително за държави като България, където доходите в земеделието са под средните за ЕС, а всяка допълнителна тежест директно застрашава устойчивостта на сектора.

ОСП, бюджет и ключови инвестиции

В изказването си българският министър настоя бюджетът на Общата селскостопанска политика да гарантира поне сегашните нива на подпомагане, както и да бъде постигната пълна външна конвергенция на директните плащания. Той защити позицията, че ОСП трябва да остане силна и автономна политика, структурирана в два стълба и уредена в единен регламент. Тахов акцентира и върху необходимостта от стабилно финансиране за селските райони, хидромелиоративната инфраструктура, преработката и хранително-вкусовата промишленост, както и върху значението на продължаването на преходната национална помощ за чувствителните сектори.

Нови предизвикателства и административна тежест

Особено внимание бе обърнато на предстоящото въвеждане на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, който според министъра ще доведе до допълнително поскъпване на торовете и ключови производствени ресурси в периода 2026-2034 г. Той предупреди, че това ще се отрази пряко както на земеделските производители, така и на крайните цени за потребителите. В този контекст Тахов призова Европейската комисия към реални и измерими стъпки за намаляване на административната тежест, произтичаща от натрупването на изисквания извън рамките на ОСП, чрез по-добра координация и по-голяма гъвкавост.

Честна търговия и равни правила

По темата за търговските отношения министърът беше категоричен, че Европейският съюз не може да изисква високи стандарти от своите фермери, докато допуска внос на продукти, които не ги спазват. Той настоя за по-строг санитарен и фитосанитарен контрол, по-добро съгласуване на стандартите и ефективни предпазни механизми в търговските споразумения. В заключение Георги Тахов подчерта, че земеделието има нужда от стабилност и предвидимост, а не от постоянни промени, за да могат фермерите да планират и инвестират уверено в бъдещето си.

