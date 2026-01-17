Вода, реколта, сигурност - Георги Тахов на среща на министри в Берлин

Министърът на земеделието и храните Георги Тахов взе участие в 18-ата Среща на върха на земеделските министри GFFA 2026 в Берлин, чийто домакин е федералният министър на земеделието, прехраната и родината на Германия Алоис Райнер. Форумът събра представители на правителства, международни организации и експерти, за да обсъдят ключовите предизвикателства пред глобалното земеделие.

В рамките на срещата министър Тахов се включи в специализирана сесия на тема „Устойчиво използване на водата“, посветена на водната сигурност и ролята на земеделието в опазването и ефективното управление на водните ресурси. Дискусията акцентира върху нарастващия натиск върху водата в условията на засушавания, наводнения и засилваща се конкуренция между различните сектори за достъп до този стратегически ресурс.

По време на разговорите беше подчертано, че устойчивото производство на храни изисква интелигентни решения и целенасочени инвестиции- от прецизно земеделие и модерни напоителни системи до задържане и съхранение на водата, обновяване на инфраструктурата и повторно използване на водните ресурси. Особено внимание беше отделено и на мерките за опазване на почвите, екосистемите и качеството на водите като неразделна част от дългосрочната продоволствена сигурност.

В заключителното комюнике на форума - „Вода. Реколта. Нашето бъдеще“ - участниците се обединиха около необходимостта земеделието да бъде признато като ключов фактор в международните политики за водите. Документът подчертава ангажимента за по-ефективно използване на водата, устойчиви инвестиции и по-добра координация между секторите с цел гарантиране както на водната, така и на продоволствената сигурност в глобален мащаб.

