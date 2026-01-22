Измръзналите градини! Нова помощ за земеделските стопани

От днес до 4 февруари земеделските стопани, чиито градини измръзнаха през миналата година, но не успяха да получат компенсации, могат да кандидатстват за спешна финансова помощ.



Извънредната помощ е за замръзнали и осланени площи със сливи, праскови, ягоди, малини, бадеми и лешници. Предвидено е подпомагане и за маслодайна роза, нар, смокиня, орехи, ябълки, лозя, круши, дюли, киви, дрян и арония. Пари ще има за всички градинари с издадени през миналата година протоколи за напълно пропаднали площи. Колко ще са парите обясни министърът на земеделието Георги Тахов:



"Сумата, която успяхме да генерираме от Кризисния резерв на комисията е близо 8 милиона евра. Регламентът ни позволява ние да я съфинансираме с 200 процента".



Съфинансирането обаче е под въпрос, тъй като в момента няма бюджет за 2026 година:



"Ако не успеем, ние имаме два варианта: първо, да изплатим сумата, която ни е налична, и второ, в срок до 31 юли по регламент вече при наличие на редовен бюджет да се възползваме от това национално финансиране и да доплатим".



Сигурната сума от Европейския фонд за гарантиране на земеделието ще бъде изплатена до 27 февруари.

