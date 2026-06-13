Измръзналите градини! Нова помощ за земеделските стопани
Министър Георги Тахов даде подробности
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Министър Георги Тахов даде подробности
Интервенция II.Д.3. „Стартова помощ за установяване на нови земеделски стопани в селското стопанство“ бе отворена за кандидатстване, съобщават от Ми...
Министър Кирил Вътев ще осигури парите от икономии
Суша мори пролетниците в Добричко. Земеделски стопани се притесняват за реколтата от слънчоглед и царевица, като казват, че ако не падне дъжд, то може...
Наемната цена на декар за имоти за трайно ползване в Казанлъшко – мери, пасища и ливади, да бъде средно годишно рентно плащане. Това решиха на днешнот...