Всичко за Земеделски Стопани

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Отворени са две интервенции в помощ на фермерите – за нови земеделски стопани и за много малки земеделски стопанства

Отворени са две интервенции в помощ на фермерите – за нови земеделски стопани и за много малки земеделски стопанства

Интервенция II.Д.3. „Стартова помощ за установяване на нови земеделски стопани в селското стопанство“ бе отворена за кандидатстване, съобщават от Ми...

27 януари | 17:30
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