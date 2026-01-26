Тахов с голяма новина за агробизнеса! Първи 235 милиона евро за годината

С бюджет от над 235 млн. евро стартира прием на заявления за подпомагане по интервенция „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.

Приемът е поредният, отворен от екипа на Министерство на земеделието и храните под ръководството на министър д-р Георги Тахов, в изпълнение на одобрения от Комитета по наблюдение индикативен годишен график и на поетите ангажименти към селскостопанския сектор.

От ноември 2024 г. до момента са стартирали общо 26 приема по 18 интервенции, като по този начин за земеделските стопани, преработвателите, малкия и среден бизнес, общините и публичния сектор е осигурена възможност за подкрепа с над 2 млрд. евро безвъзмездна финансова помощ.

Над 212 млн. евро от общия бюджет по интервенцията са насочени към заявления за подпомагане, включващи инвестиции, изцяло ориентирани към преработка на земеделски суровини от чувствителни сектори. Целта е да се подобри вертикалното и хоризонталното сътрудничество между земеделските производители, преработвателите и търговците, както и да се повиши конкурентоспособността на предприятията от хранително-вкусовата промишленост.

Подкрепата ще обхваща инвестиции за изграждане, ремонт и реконструкция на сгради и други недвижими активи, както и закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване, свързани със съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на продукцията. Допустими са и инвестиции за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, както и проекти за автоматизация, цифровизация, иновации и създаване на нови работни места.

Заявления за подпомагане ще се приемат чрез Системата за електронни услуги до 27 април 2026 г., като условията за кандидатстване и изпълнение на одобрените проекти са публикувани на страницата на Стратегическия план и в СЕУ.

