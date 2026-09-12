Гроздето е в изобилие, но купувачи няма: Лозарите пред протест
Добрата реколта се превърна в проблем – производителите твърдят, че пазарът е залят от вносна продукция, а секторът отново остава без de minimis
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Добрата реколта се превърна в проблем – производителите твърдят, че пазарът е залят от вносна продукция, а секторът отново остава без de minimis
„Овладяването на цените не може да бъде моментно“, заяви министърът и поиска промяна по цялата верига от производителя до щанда
"Кошница с грижа" сваля цените, каза министърът на земеделието
Нов механизъм трябва да дисциплинира търговците, а земеделците ще получат стимули да се обединяват
Случва се ден, след спрени пратки с над 277 тона стоки от трети държави
Достъпни торове и повече гъвкавост по ОСП поиска заместник-министър Янислав Янчев
Мотивът е липсата на диалог, ясна управленска посока и подкрепа от страна на Министерството на земеделието
Подкрепата е насочена към производители, преработватели и МСП
Никога досега секторът не е получавал толкова мащабно подпомагане
Нов закон сваля цените на основните храни у нас. Става въпрос за обещания от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) проект, озаглавен „За вер...
Отворена е интервенцията на земеделското министерство в подкрепа на производителите. Крайният срок за прием на документи по Интервенция II.Ж....
Земеделското министерство отваря интервенция II.Г.5 „Инвестиции в инфраструктура за напояване“. Тя е насочена към сдружения и други организации, кат...
Протестите им продължават
Важно е развитието на местните пазари, каза Деян Стратиев
Министерство на земеделието работи активно за изпълнение на всички ангажименти
Попълниха накуп заместник - министрите
Има надценки между 50 и 90 процента и то на основни хранителни продукти
Хората да не се притесняват, ако има загубени и наводнени документи за къщите им
През следващата седмица Явор Гечев и неговият екип ще представят приоритетите за работа
Зaявĸитe ca зaвишeни c нaд 25% cпpямo минaлoгoдишнитe