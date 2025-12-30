Над 4,4 млрд. лв. за българското земеделие за една година

С над 4,4 млрд. лв. – точно 4 413 368 847 лв. – са подпомогнати заетите в селското стопанство в България през 2025 г. по различни схеми и интервенции, разписани като политики на Министерство на земеделието и храните. Реалното разплащане е извършено от Държавен фонд „Земеделие“, като от ведомството подчертават, че става дума за рекорден обем средства, изплатени в рамките на една календарна година.

Рекорд, който засенчва предишните години

Размерът на подпомагането през 2025 г. значително надхвърля нивата от предходни години. За сравнение, през 2024 г. земеделският сектор е получил над 3,837 млрд. лв., а през 2023 г. – малко над 3 млрд. лв. По данни на Министерството това прави настоящата година абсолютен връх в историята на аграрните плащания у нас, както по размер, така и по обхват на подкрепата.

Директните плащания – гръбнакът на финансирането

Най-големият дял от средствата за 2025 г. идва от директните плащания, които достигат близо 2,2 млрд. лв. От тях 1,2 млрд. лв. са изплатени по Кампания 2024, а още 1,017 млрд. лв. – по Кампания 2025. За първи път в рамките на една година са обработени и платени 28 интервенции по директните плащания още в годината, в която стопаните са подали заявленията си.

Първи път: агроекология и биоземеделие платени още през декември

Исторически момент бележи и разплащането на всички агроекологични и биологични интервенции още през декември на годината на кандидатстване. Общата сума възлиза на близо 113 млн. лв., от които над 73 млн. лв. за биологично земеделие и още над 40 млн. лв. за агроекология – нещо, което досега не се е случвало в практиката на подпомагането.

Животновъдството и площите с над 700 млн. лв.

По линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието чрез интервенциите за директни плащания на площ и обвързаната подкрепа в сектор „Животновъдство“ ДФЗ е изплатил още 715 млн. лв. Това поставя животновъдния сектор сред големите бенефициенти на публичното финансиране през годината.

Над 1,1 млрд. лв. по Програмата за развитие на селските райони

По договорени проекти от подмерките на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. към бенефициентите са преведени над 1,1 млрд. лв. Средствата са насочени към инвестиции, модернизация и развитие на селските региони, като част от тях са изплащани и след формалния край на програмния период.

Нови проекти, нови пари по Стратегическия план

В началото на годината ДФЗ започва активна обработка на проекти по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. От края на предходната година до момента са обявени 25 приема за финансиране, подадени са над 5 000 заявления, а изплатените средства вече надхвърлят 187 млн. лв.

НПВУ и националните помощи добавят още стотици милиони

По сключените договори за инвестиции по Националния план за възстановяване и развитие са разплатени близо 231 млн. лв. В допълнение, в частта на държавните помощи и националните плащания са преведени над 450 млн. лв., което допълнително увеличава общия мащаб на подкрепата за сектора.

Контекстът: милиардите като ново нормално

Само за сравнение, през май правителството одобри годишния отчет на ДФЗ и Разплащателната агенция за 2024 г., когато общата сума, разплатена към земеделските производители, е била 3,670 млрд. лв. Данните за 2025 г. показват, че подпомагането вече е преминало в нов мащаб – с милиарди, които преначертават финансовата картина на българското земеделие.

