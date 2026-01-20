Фермери от цяла Европа на бунт в Страсбург. Какво ги прецаква

Днес пред Европейския парламент в Страсбург се събират земеделски производители от различни страни, включително България, за да изразят несъгласието си с търговското споразумение между ЕС и страните от Меркосур – Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай.

Фермерите твърдят, че сделката е несправедлива и ще доведе до нелоялна конкуренция за европейското селско стопанство, съобщава БНТ.

Официалното подписване на споразумението се състоя в събота в Парагвай. За да влезе в сила, Европейският парламент трябва да го одобри. В сряда се очаква гласуване дали текстовете да бъдат предадени на Съда на ЕС за проверка на тяхната съвместимост с договорите на съюза.

Докато Брюксел вижда в сделката Европейски съюз – Меркосур нови пазарни възможности, и за българските фермери тя е повод за сериозна тревога и протести. Този коментар направи Венцислав Върбанов, председател на управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него подписването на дългоочакваното търговско споразумение между Европейския съюз и страните от Меркосур през уикенда поставя началото на нова и изпълнена с предизвикателства глава за европейския аграрен сектор.

По думите му споразумението, подготвяно повече от две десетилетия, предизвика вълна от недоволство в Европа, включително и сред българските производители. Основното опасение е свързано с огромната разлика в себестойността на продукцията.

„При всички положения тяхното производство е с по-ниска себестойност. Ние се притесняваме от това, че ще бъдем подложени на един много сериозен конкурентен натиск“, предупреди Върбанов.

Той подчерта, че липсата на предварителни обществени анализи и прогнози за въздействието върху българското земеделие засилва притесненията от неизвестното в сделката. В знак на несъгласие, делегация от български фермери се присъединява към европейските си колеги на протести в Страсбург.

Председателят на браншовата асоциация заяви, че най-сериозна заплаха се очертава за животновъдството и овощарството. Той обясни, че южноамериканските държави разполагат с мащаби, които правят конкуренцията почти невъзможна за по-малките европейски пазари.

„Специално животновъдите са притеснени. Знаете, че в Аржентина и в Бразилия има много силно развито животновъдство и всъщност те са без конкуренция в тези отрасли“, подчерта Върбанов и добави, че сериозни рискове има и в производството на плодове.

Що се отнася до зърнопроизводството и маслодайните култури (слънчоглед и рапица), той смята, че Меркосур не е основният риск за България, тъй като там страната ни има развита преработвателна индустрия и стабилни позиции.

Новото търговско споразумение идва в момент, в който българското зърнопроизводство е изтощено след изключително трудната 2025 г. Съчетанието от тежки климатични условия, ниски борсови цени и слабо търсене доведе мнозина до ръба на оцеляването.

„Това беше една поредна година, при която по-голяма част от фермерите приключват със загуби“, отбеляза Върбанов и прогнозира, че най-вероятно ще има още фалити през тази година, визирайки вече започналите процедури по несъстоятелност на голям зърнопроизводител в Добричкия регион.

