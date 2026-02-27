Министър Христанов обеща стабилност на аграрния сектор

Служебният министър на земеделието Иван Христанов очерта основните приоритети на мандата си на пресконференция.

По думите му ръководството на министерството ще работи с фокус върху прозрачността, стабилността на земеделския сектор и безкомпромисната борба с корупцията.

„Нашите мандатни приоритети са ясни и категорични“, заяви министърът, като подчерта, че първият от тях е прозрачността. „Ние гарантираме прозрачност и това ще бъде водещ принцип във всички наши действия“, подчерта Христанов.

Вторият приоритет е грижата за земеделския сектор, особено в условията на честа смяна на правителства. Министърът увери, че ще бъде направено всичко възможно работата на сектора да не бъде затруднена от политическата нестабилност. Той напомни, че предстоят важни отваряния и плащания по Първи стълб, като кабинетът и Държавен фонд „Земеделие“ ще работят стриктно по утвърден график.

„Имаме и ангажимент за провеждането на честни избори“, добави той.

Борбата с корупцията остава третият и върховен приоритет на служебния екип. По думите на Христанов тя не е самоцел, а начин да се осигурят ресурси за хората, които реално работят в сектора. „В продължение на много години лесните пари и кабинети, които не действаха в интерес на обществото, превърнаха земеделието в магнит за хора нямат нищо общо със земеделеца, а по-скоро за тези търсещи лична облага. Ние ще работим до последния си ден и час, за да използваме всяка минута за общественото благо“, заяви министърът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com