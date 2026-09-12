Реколта мечта, цена кошмар: Ще изчезнат ли българските праскови?
Нужна е държавна подкрепа
Следете всички новини, анализи и коментари за Фонд Земеделие. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нужна е държавна подкрепа
За изпълнителен директор е назначена Владислава Казакова
Обеща парите от Фонд Земеделие да се изплащат по график
Борисов бесен, отговорил категорично: НЕ!
Освободени са и досегашните заместник директори
Обвиняем за измами с ДДС ли е новият шеф на Фонд "Земеделие", пита партията на Борисов
Обискирани са имоти в София, Годеч и Костинброд
Пълна санкция е наложена на 157 обекта след проверка на ДФЗ
На 158 проекта е наложена санкция от ДФЗ
Няма наложени санкции за нередности в работа на ОП „Развитие на селските райони". Това каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева във в...
София. Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" късно снощи взе решение да бъдат отпуснати допълнителни средства. От днес се приемат заявления...
София. Държавен фонд "Земеделие" започна да изплаща националните помощи за животновъдите. Субсидиите по две схеми - за говеда, овце и кози, ще бъдат...
36-годишната Йорданка Георгива била „мозъкът" на престъпната схема с подкупите, разследвани от ДАНС Варна. Най-тежката мярка „задържане под стража" н...
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие" освободи изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие"д-р Лозана Василева и избра единодушно дл...
София. Повече от 20 подкупа за 19 дни са получили две служителки на варненската дирекция на фонд "Земеделие" и техен съучастник. Те са арестувани при...
Варна. Акция на ДАНС във фонд "Земеделие" във Варна разкри тежка корупционна схема. Агентите са нахлули в офиса в центъра на морската столица във втор...
София. Министерството на земеделието ще избере без обществена поръчка одитор на разплатените пари от ЕС в периода октомври 2013 г. - октомври 2014 г....
София. Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" освободи изпълнителния директор Атанас Добрев. Постът му поема д-р Лозана Василева, която е д...
Добрич. "Ще съм безкомпромисен към служители заради нередности". Това заяви в Добрич при откриването на 22-рото международно изложение "Селското стопа...
София. Патриарх Неофит получи символичен пропуск за Държавен фонд „Земеделие, който му беше връчен от изпълнителният директор Атанас Добрев. Добрев из...