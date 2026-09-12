ЕС и Меркосур премахват търговските бариери от днес
Автомобили, лекарства и храни тръгват по-лесно към Южна Америка, очаква се скок на износа
Следете всички новини, анализи и коментари за Меркосур. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Автомобили, лекарства и храни тръгват по-лесно към Южна Америка, очаква се скок на износа
Млекопроизводителите с тежка критика към европейската аграрна политика
У нас Меркосур засяга най-много животновъдите
Над 720 милиона потребители ще бъдат облагодетелствани от новата зона за свободна търговия
Каракас. В ново икономическо пространство ще се обединят страните от Южна Америка. За това се договориха тази нощ участниците в срещата на върха на дъ...