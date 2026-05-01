ЕС и Меркосур премахват търговските бариери от днес

Временното търговско споразумение между Европейския съюз и страните от Меркосур влиза в сила от днес, като предвижда постепенно премахване на вносните мита върху над 91% от европейските стоки. Така европейските компании получават по-лесен достъп до пазар от над 700 милиона потребители в Южна Америка.

Първите тарифни облекчения започват да действат незабавно. Очакванията са за сериозен ефект върху износа и индустрията.

Ключови сектори печелят от отпадането на митата

Сред основните бенефициенти са производителите на автомобили, фармацевтични продукти, вино, спиртни напитки и зехтин. Споразумението обхваща страните от Меркосур - Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, като намалява бариерите пред европейските стоки в тези пазари.

Силен тласък за земеделието и храните

Митата се понижават и за селскостопанските производители, което създава условия за разширяване на износа. Очаква се експортът на агрохранителни продукти от ЕС да нарасне с около 50%, според прогнозите на Европейската комисия.

Защита за чувствителните индустрии в Европа

В същото време споразумението включва механизми за защита на уязвимите сектори в хранително-вкусовата промишленост. Те ще се ползват от внимателно определени тарифни квоти и специален предпазен механизъм със засилен контрол.

Ефект върху българската икономика и заетостта

Общо 866 000 работни места у нас са свързани с износа на България и ЕС, включително към пазари като Меркосур. Около 4800 от тях зависят конкретно от търговията с този регион, като в нея участват 183 български компании. По-голямата част от тях - 79% - са малки и средни предприятия.

Търговията между България и Меркосур расте

Общият стокооборот между България и страните от блока достига 637 милиона евро по последни данни на Европейската комисия. Те включват търговията със стоки за 2024 г. и услугите за 2023 г., като се очаква новото споразумение да ускори тази динамика.

