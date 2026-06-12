ЕС затяга миграцията от днес с нови правила по външните граници

Реформата на европейската система за убежище влиза в сила от днес и променя начина, по който ЕС ще обработва молбите на мигранти и търсещи закрила. Новият режим, известен като Обща европейска система за убежище, беше договарян години наред и цели по-строг контрол по външните граници на съюза. Основният замисъл е решенията по част от молбите да се вземат по-бързо, а хората с малки шансове за убежище да минават през ускорена процедура. Реформата трябва да ограничи и така наречената вторична миграция, при която вече регистрирани кандидати се преместват от една държава в друга.

По-бързи процедури на външните граници

Новите правила предвиждат по-ефективни процедури на външните граници на ЕС. Това засяга най-вече държави като Гърция, Италия, Испания, Малта, Кипър и други страни, през които много мигранти първо влизат на територията на съюза. Целта е търсещите убежище да не могат лесно да напуснат първата държава на регистрация и да продължат самостоятелно към други страни, например към Германия, Франция, Нидерландия или Австрия.

Ускорена процедура до 12 седмици

Един от най-важните елементи в реформата е ускорената гранична процедура. Тя ще се прилага основно за хора, чиито шансове да получат убежище са ниски. Максималната ѝ продължителност ще бъде 12 седмици, като през това време кандидатите може да бъдат задължени да останат в специални приемни центрове, изградени главно от държавите на външната граница на ЕС.

По-строг контрол и по-последователни връщания

Така Брюксел се опитва да реши един от най-спорните проблеми в миграционната политика - дългото чакане, неравномерния натиск върху отделни държави и трудното връщане на хора, които нямат право на закрила. По-бързите решения трябва да доведат и до по-последователни депортации, когато молбата за убежище бъде отхвърлена.

Солидарност между страните членки

Реформата обаче не оставя държавите по външните граници сами. Въвежда се механизъм за солидарност, който трябва да разпредели тежестта между всички страни членки. Подкрепата може да бъде под различна форма - финансови вноски, помощ в натура или прехвърляне на част от търсещите убежище към други държави от ЕС.

Баланс между контрол и помощ

Това е опит да се намери баланс между две противоположни искания в Европа. От една страна, държавите във вътрешността на съюза настояват за по-строги правила срещу неконтролираното придвижване на мигранти. От друга страна, страните на първа линия искат повече помощ, защото именно те поемат първоначалния натиск при нови миграционни вълни.

Защо Германия няма да плаща във фонда тази година

Германия няма да бъде длъжна да внася средства във вече договорения солидарен фонд за текущата година. Причината е, че разходите ѝ за големия брой приети търсещи убежище, за които първоначално биха били отговорни други държави, се отчитат като част от задълженията на Берлин по механизма.

Големият тест тепърва започва

Новият режим показва, че ЕС се опитва да премине от кризисни решения към по-постоянна система за управление на миграцията. Залогът е голям - по-бързи процедури, повече контрол, по-малко напрежение между държавите и по-ясни правила за хората, които търсят закрила. В същото време реформата ще бъде внимателно наблюдавана, защото успехът ѝ ще зависи не само от текстовете, а от това дали държавите членки ще успеят реално да приложат новите правила по границите и в приемните центрове.

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