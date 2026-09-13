ЕС затяга миграцията от днес с нови правила по външните граници
Реформата въвежда ускорени процедури до 12 седмици, по-строг контрол и механизъм за солидарност между държавите
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Реформата въвежда ускорени процедури до 12 седмици, по-строг контрол и механизъм за солидарност между държавите
Премиерът Бойко Борисов съобщи, че снощи миграционният натиск на българската граница е бил 17 души. Вече е незначителен, защото съоръженията стават вс...
Германският канцлер Ангела Меркел призова за по-добра защита на външните граници на ЕС, за да се запази шенгенската зона, съобщи Ройтерс. "Имаме нужд...
Кой може да се справи по-добре от това правителство? Радан Кънев - как в изолацията, която изпадна? БСП – видяхме ги преди една година. Или ДПС – с ко...
Следващата седмица Европейската комисия ще предложи пакет от законодателни мерки за засилване охраната на външните граници на ЕС. Това каза пред журна...
Изходът от мигрантската криза в Европа ще бъде намерен по външните граници на ЕС и отвъд тях, заявиха днес германският канцлер Ангела Меркел и австрий...
Брюксел. Европейският съюз е единен и потвърди анализа си, че не са налице трайни условия да се ревизират санкциите срещу Русия. Крим не може да бъде...