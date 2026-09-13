С викове „Върнете ги обратно“: Европарламентът прие спорен пакт ВИДЕО
Новото законодателство дава по-широки правомощия за задържане на мигранти
Следете всички новини, анализи и коментари за Убежище. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новото законодателство дава по-широки правомощия за задържане на мигранти
Реформата въвежда ускорени процедури до 12 седмици, по-строг контрол и механизъм за солидарност между държавите
Звездата е в Украйна за снимки на нов сериал и прекара часове в подземен паркинг с над 100 души
Президентът каза още, че САЩ ще "анулират статута на милиони мигранти
Вътрешният министър Шабана Махмуд обещава „възстановяване на реда“ по границите
Той потвърди по-рано днес, че той е напуснал Сирия, но не каза къде се намира
Убежища за укритие
Статистиката показва, че юли месец е от спокойните, в които няма магнитни бури
Зeлeнитe пapи ce възпoлзвaт oт cтaтyтa cи нa yбeжищe
Това обяви Стефан Янев
Лондон отказа да го екстрадира в САЩ
Желанието му е заради натиск към семейството
На Абдуллах Бююк, който преди два дни беше предаден на турските власти, е отказано убежище, тъй като не са събрани данни, че има основание по закон то...
До 300 бежанци дневно влизат при съседите От наша страна до браздата на запад достъпът е неограничен 150 сръбски войници вече са разположени по гран...
Всеки седми кандидат за убежище в рамките на европейската схема за преразпределяне на бежанците или е отказал да бъде преместен, или е избягал, съобща...
Словенският парламент одобри законодателни промени, с които се затягат мерките по даване на убежище в страната, съобщи АФП. Той цели предварително да...
1,25 милиона бежанци са подали молба за търсене на убежище в Европа през 2015 г., информира европейската статистическа служба Евростат. Рекордната циф...
Отварят център за бежанци с хомосексуални, бисексуални и транссексуални (ЛГБТ) наклонност. Центърът ще бъде за 125 души и ще отвори врати през март в...
Германия ще върне към балканите хиляди бежанци с отхвърлени молби за получаване на убежище". Това заяви германският вътрешен министър Томас де Мезиер....
Категоричната позиция на българското правителство е, че помощта за търсещите убежище върви ръка за ръка с това бежанците да спазват нашите закони. Еди...