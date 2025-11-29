След стрелбата до Белия дом. Тръмп взе мерки

След засадата по двама членове на Националната гвардия само на няколко пресечки от Белия Дом, Доналд Тръмп взе мерки.

Администрацията на американския президент обяви, че спира всички решения за предоставяне на убежище на чужди граждани. Ходът последва умишлената атака на афганистанец, който стреля от засада по двама членове на Националната гвардия само на няколко пресечки от Белия Дом.

Директорът на Службата за гражданство и имиграция Джоузеф Едлоу заяви, че всички решения за предоставяне на убежище ще бъдат спрени, докато американските власти не бъдат в състояние да гарантират, че всеки чужденец ще премине през обстойни проверки в максималната възможна степен.

Решението на имиграционните власти последва изказване на президента Тръмп след смъртоносната атака срещу двамата военнослужещи от Националната гвардия, който заяви, че ще "спре за постоянно миграцията“ от някои страни. В изказването си Тръмп не уточни конкретни имена на държави, но каза, че мерките ще са в сила по отношение на страни от "третия свят“.

Президентът каза още, че САЩ ще "анулират статута на милиони мигранти, приети по времето на предшественика му Джо Байдън, което според него е станало с автоматичен подпис и ще депортират всеки мигрант, който представлява опасност, или не е от полза за САЩ. Той допълни, че властите ще прекратят всички федерални помощи и субсидии за хора без гражданство и ще отнемат гражданство на лица, които подкопават вътрешния мир.

В миналото демократите и защитниците на имиграцията нееднократно са се противопоставяли на имиграционните ограничения на президента, включително на тези за търсещите убежище, твърдейки, че той е преувеличил опасенията за националната сигурност и е отхвърлил милиони нуждаещи се семейства.

