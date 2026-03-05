Нова драма. Зеленски заплаши директно Орбан!

Ще дам на украинските военни телефонния номер на унгарския премиер Виктор Орбан, за да разговарят с него, закани се украинският президент Володимир Зеленски. Той изрази раздразнението си от решението на унгарските власти да блокират европейския заем от 90 млрд. евро за Украйна.

Зеленски направи коментара си, обсъждайки необходимостта страната му да осигури предплащане за доставките на западна авиация - това се отнася за шведските изтребители Gripen и френските Rafale.

„Знаете, че украинската страна е длъжна да направи авансово плащане за бъдещи доставки на самолети – за изтребителите „Грипен“ и „Рафал“. Вчера обсъдихме това с министъра на отбраната Михайло Федоров. Надяваме се, че един човек в Европейския съюз няма да блокира 90 милиарда евро или първия транш от 90 милиарда евро и че украинските войници ще имат оръжия.

В противен случай ще дадем обръщението на този човек на нашите въоръжени сили – нека му се обадят и да общуват с него на собствения си език“, каза Зеленски в разговор с журналисти, очевидно визирайки Орбан.

„Разбираме, че тези средства се блокират от един човек (Орбан - бел. ред.). Официално тук няма никакви тайни... Все пак смятам, че това е свързано с изборния процес в Унгария“, добави Зеленски.

