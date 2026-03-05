Свят

Тези снимки от войната приковават вниманието и обикалят света

Ирански снаряд стана катерушка за сирийчета

05 мар 26 | 15:17
4418
Боряна Колчагова

Шокиращи кадри от Камишли в Източна Сирия показват деца, които се приближават и докосват невзривен ирански снаряд, паднал на открито поле по време на продължаващите регионални военни действия.

Снарядът не е експлодирал след като е паднал в покрайнините на града, но невзривените боеприпаси все още представляват сериозен риск от детонация. Снимките показват как овчари несъзнателно докосват и стоят близо до снаряда, излагайки се на потенциално смъртоносна ситуация.

Инцидентът подчертава опасностите, пред които са изправени цивилните в конфликтните зони, където отломки от ракети и невзривени оръжия могат да останат активни дълго след атаките. Такива боеприпаси могат да експлодират неочаквано, излагайки на изключителен риск близките жители, особено децата. Фотосите обикалят всички големи медии и социални врежи в момента.

От гледна точка на изкуството, кадъра показва простотата и красотата на живота срещу технологиите и тяхната чудовищност.

Автор Боряна Колчагова

Бай ОНЯ
преди 1 ден

Престанете с простотиите! Това не е никакъв снаряд. Това е маршов двигател от ракета. В момента е парче празна тръба.

JamesBoype
преди 1 ден

гуем смеь
преди 1 ден

това е парва степен на балистика и е празна!! дйуралайките да не зблуйдават !!!

