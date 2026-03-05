Нострадамус го е видял преди 500 години: „Рояк пчели“ ще удари света нощем

Пророчества на Нострадамус, написани преди векове, отново изплуват на повърхността, след като последователи на мистичния ясновидец твърдят, че някои от неговите предсказания сякаш започват да се сбъдват през 2026 г., пише в статия на "Дейли мейл" публикувана преди няколко часа.

Роден като Мишел дьо Нострадам, астрологът от XVI век според някои е предвидил големи световни събития – включително атентатите от 11 септември и смъртта на принцеса Даяна – в книгата си „Les Propheties“, публикувана през 1555 г.

Макар в текстовете да не се посочват точни дати, вярващите смятат, че редица негови загадъчни пасажи могат да се отнасят до събития, които се случват именно тази година – от ескалиращи глобални конфликти до политически сътресения. Един от пасажите, обозначен като Кватрен I:26, гласи:

„Голям рояк пчели ще се надигне…

през нощта – засада…“

Някои тълкуват това като намек за бойните дронове, които се използват както от САЩ, така и от Иран.

Тази теория се подкрепя и от друго предсказание, предупреждаващо за продължителен конфликт:

„Седем месеца голяма война, хора мъртви от зло.

Руан, Еврьо – кралят няма да се провали.“

Според последователите споменаването на „седеммесечна война“ може да е предупреждение колко дълго би могъл да продължи конфликтът в Близкия изток.

Друго пророчество на Нострадамус гласи:

„Когато Марс върви по своя път сред звездите,

човешка кръв ще поръси светилището.

Три огъня ще се издигнат от източните земи,

а Западът ще загуби светлината си в тишина.“

Докато учените често твърдят, че този пасаж се отнася до средновековни войни или до символични образи, съвременните тълкуватели все по-често свързват фразата с рояци от дронове – безпилотни самолети, способни да нанасят удари под прикритието на нощта.

Войната с дронове се превърна в една от определящите характеристики на съвременните конфликти, особено в Близкия изток и Източна Европа.

Както Иран, така и Съединените щати инвестират сериозно в тази технология. Безпилотните летателни апарати вече могат да извършват наблюдение, точни удари и координирани атаки на цели рояци.

Някои последователи на Нострадамус смятат, че образът на бръмчащи „пчели“, появяващи се през нощта, може метафорично да описва звука и вида на дроновете, когато се насочват към целите си.

Други обръщат внимание на пророчеството за „седем месеца голяма война“, като предполагат, че то може да намеква за продължителен регионален конфликт, а не за кратка военна кампания.

Историците обаче предупреждават, че кватрените на Нострадамус умишлено са написани неясно и са отворени за множество тълкувания. Въпреки това неговите текстове често изплуват отново по време на глобални кризи.

Астрологът, починал през 1566 г., е написал близо 1000 пророчески стихотворения в „Les Propheties“. Много от тях описват бедствия, войни и политически сътресения. Тъй като стиховете са нарочно загадъчни и смесват френски, латински и символичен език, те могат да бъдат тълкувани по различни начини.

Затова и всяко голямо световно събитие отново събужда интерес към неговите писания.

От войни и икономически кризи до пандемии и политически сътресения – вярващите многократно са търсили в стиховете на Нострадамус следи за това какво може да се случи в бъдеще.

А с нарастването на напрежението между Съединените щати и Иран някои ентусиасти на пророчествата смятат, че мрачните предупреждения на ясновидеца от XVI век може отново да се разгръщат пред очите ни.

Тъй като Марс е бил древноримският бог на войната, някои тълкуватели смятат, че този пасаж подсказва, че 2026 г. може да бъде още една година, белязана от насилствени глобални конфликти.

Предсказанията отново се обсъждат в момент, когато напрежението в Близкия изток рязко ескалира.

В събота САЩ и Израел удариха цели в Иран, хвърляйки мощни бомби върху обекти с балистични ракети и унищожавайки военни кораби като част от разширяваща се военна кампания след убийството на аятолах Али Хаменей.

Повече от 1000 души са загинали в Иран от началото на войната, според базираната в САЩ агенция Human Rights Activists News Agency.

Президентът Доналд Тръмп нееднократно е заявявал, че Иран никога не трябва да притежава ядрено оръжие.

Той твърди, че е „унищожил“ ядрената програма на Техеран при удари миналия юни, но тази седмица заяви, че страната е направила опит да я възстанови. В момента обаче Иран не разполага с ядрен арсенал.

Докато конфликтът се изостря, последователите на Нострадамус казват, че развитието на събитията зловещо напомня на предупреждението му за „седеммесечна война“.

Някои тълкуватели също посочват честите му споменавания на внезапни нападения и странни оръжия като допълнително доказателство, че писанията му може да отразяват съвременната война.

В Кватрен I:26 загадъчният ред за „рояк пчели“, който се надига през нощта, отдавна озадачава както историци, така и любители на пророчествата.

