Шок в Индия: 103-годишна възкръсна

Истински шок и облекчение преживя семейство в Индия, след като 103-годишна жена, обявена за мъртва, неочаквано се „съживи“ в момента, когато роднините ѝ вече се подготвяли за кремацията ѝ. За необичайния случай съобщи индийската телевизия NDTV.

Инцидентът е станал в щата Махаращра. След като Гангабай Сакхаре била официално обявена за починала, близките ѝ започнали традиционната подготовка за погребалната церемония. Столетницата била облечена в ново бяло сари, ноздрите ѝ били запълнени с памук, а крайниците – превързани, според местните обичаи.

По време на церемонията обаче племенникът на жената забелязал нещо необичайно – тя започнала леко да движи пръстите на краката си. След като памукът бил отстранен от ноздрите ѝ, Гангабай поела дълбоко въздух, с което шокирала присъстващите и на практика „се върнала към живота“.

„В един миг скръбта се превърна в триумф. Катафалката беше върната обратно, а погребалната палатка бързо демонтирана“, коментират от NDTV.

Случаят придобива още по-символичен характер, след като роднините си припомнили, че денят, в който Гангабай била обявена за мъртва, съвпадал с рождения ѝ ден. Така траурът внезапно се превърнал в празник, а невероятната история – в тема на оживени коментари в цяла Индия.

