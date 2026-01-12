Любопитно

Бяло кълбо над България: Falcon 9 или извънземни?

Жител на Вълчедръм успя да го заснеме

Снимка: https://pixabay.com/
12 яну 26 | 10:24
1950
Боряна Колчагова

Бяло кълбо беше заснето да преминава над територията на България. Жител на Вълчедръм е успял да го заснеме, а снимките и видеата бързо се разпространиха в социалните мрежи, пише "Блиц".

Според Meteo Balkans, това са следи от ракета Falcon 9 на SpaceX, преминала над страната. Други потребители от Лом и Враца също споделиха наблюдения на странния обект. Един от жителите на Лом коментира: „Град Лом, жк Зорница, пред квартала са земеделски ниви. Извинявам се, че клоните на чинaрa пред блока ми го скриха.“

Докато някои използваха случая за шеги на тема извънземни, други разглеждат явлението сериозно. „Не е ракета, мой приятел има клипове как се движи, спира, свети силно и тръгва над Монтана – защо да е трудно да се разбере, че не сме сами на този свят?, пише един от свидетелите.

Явлението продължава да предизвиква интерес както сред любители на космическите явления, така и сред феновете на мистичното.

Автор Боряна Колчагова

