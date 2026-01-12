Бяло кълбо над България: Falcon 9 или извънземни?

Бяло кълбо беше заснето да преминава над територията на България. Жител на Вълчедръм е успял да го заснеме, а снимките и видеата бързо се разпространиха в социалните мрежи, пише "Блиц".

Според Meteo Balkans, това са следи от ракета Falcon 9 на SpaceX, преминала над страната. Други потребители от Лом и Враца също споделиха наблюдения на странния обект. Един от жителите на Лом коментира: „Град Лом, жк Зорница, пред квартала са земеделски ниви. Извинявам се, че клоните на чинaрa пред блока ми го скриха.“

Докато някои използваха случая за шеги на тема извънземни, други разглеждат явлението сериозно. „Не е ракета, мой приятел има клипове как се движи, спира, свети силно и тръгва над Монтана – защо да е трудно да се разбере, че не сме сами на този свят?, пише един от свидетелите.

Явлението продължава да предизвиква интерес както сред любители на космическите явления, така и сред феновете на мистичното.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com