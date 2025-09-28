Мъж умря и видя Исус. Какво му казал

Вестник „Мирър“ публикува невероятна история на Чейс ДеМайо, млад мъж, който твърди, че е срещнал Исус Христос.

Казва, че е загубил съзнание, докато е правил упражнения, и докато е бил „от другата страна“, е срещнал Господ. Твърди, че е наблюдавал тялото си отгоре, въртящо се като торнадо, заобиколено от светлини, ангели, смях и музика, наподобяваща звън на камбани.

Това не е първият път, когато му се случва това – веднъж е загубил съзнание на 19-годишна възраст.

Чейс описва как се е намерил в градина, където цветовете са най-ярките на Земята. Там го е посрещнал Исус Христос. Не обикновен Исус, а такъв - с къдрава кестенява коса, зелени очи и топла усмивка. Играел си с дете,

Младият мъж си общувал с Всемогъщия без думи и Бог му казал да се върне на Земята, за да разпространява любов, смях, радост и светлина. Исус също напомнил на Чейс за истинската му цел, която надхвърля ежедневните трудности.

Въпреки че лекарите потвърдили, че е бил клинично мъртъв, медицинските резултати на Чейс били напълно нормални. Лекарите направили рентгенови снимки и кръвни изследвания, но не са открили никакви аномалии.

Самият млад мъж вярва, че вече може да усеща емоциите на другите и че „дланите му изтръпват“, когато се моли на Бог. Освен това твърди, че има способност да лекува с ръцете си, препечатва статията Фрогнюз.

