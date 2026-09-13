Лидерът на "Ислямска държава" умрял от раните си

Лидерът на "Ислямска държава" (ИД) Абу Бакр ал Багдади е умрял от раните си. Това съобщи "Билд. Багдади беше ранен при въздушни бомбардировки и е бил...