Мъж умря и видя Исус. Какво му казал
Лекарите в шощ. Клинично мъртъв, пък с нормални показатели
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Лекарите в шощ. Клинично мъртъв, пък с нормални показатели
Пациент умрял с тежки изгаряния
Дължа живота си на ваксинацията и в това няма никакво съмнение, написа главният здравен инспектор във Фейсбук
Лидерът на "Ислямска държава" (ИД) Абу Бакр ал Багдади е умрял от раните си. Това съобщи "Билд. Багдади беше ранен при въздушни бомбардировки и е бил...