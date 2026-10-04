Това трябва да спре! Мерц със спешен призив към Путин

Германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украйна и да покаже готовност за преговори, като заяви по време на посещението си в Киев, че ударите по цивилното население трябва да спрат, предадоха ДПА и Ройтерс, информира БТА.

„Г-н Путин, прекратете тази безсмислена война! Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването ѝ. Но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украйна трябва да спрат“, призова той.

Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха Националната академия на науките в Киев, която в понеделник беше поразена при атака с дрон.

По време на посещението му руските удари няколко пъти задействаха сирените за въздушна тревога, а по-рано сутринта беше поразен и мост в северната част на столицата.

Говорейки сред руините на академията, Мерц заяви, че нападения като това от ясно показват безсмислието на конфликта. „Атака срещу Академията на науките в Киев, в центъра на града, само на няколкостотин метра от германското посолство. А тази сутрин, в един мирен неделен ден, въздушна тревога в Киев. Това са ежедневни военни престъпления, които се извършват тук.“

Канцлерът припомни, че украинската инфраструктура е подложена на ежедневни удари в момент, когато страната се подготвя за зимата.

„Обръщам се още веднъж към руското ръководство, към руския президент: Прекратете тази война! Можем да разговаряме, но само когато оръжията замлъкнат – а те трябва да замлъкнат“, каза той.

Дронът порази академията в средата на деня. Ударът и последвалият пожар унищожиха два етажа от историческата сграда. Една жена загина, а около шест души бяха ранени.