Американският президент Доналд Тръмп проведе отделна среща с руския си колега Владимир Путин в китайския град Шънджън, където двамата участват във форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АПЕК). Разговорът продължи около 40 минути, съобщи Асошиейтед прес.

Още при пристигането си Тръмп демонстрира приятелско отношение към Путин, нарече го свой приятел и изрази надежда за положителни резултати от контактите между Вашингтон и Москва. Срещата се състоя преди очакваните тристранни преговори с китайския президент Си Цзинпин.

"Той е мой приятел"

Тръмп влезе в отделна зала на конферентния център, придружаван от американския министър на финансите Скот Бесънт и съветника си Стивън Милър. На влизане той потупа приятелски по ръката говорителя на Кремъл Дмитрий Песков и му каза: "Вършите страхотна работа". След това се отправи към Путин и двамата се ръкуваха, показват кадри от телевизионния журналистически пул.

"Кой е той? Той е мой приятел", заяви американският президент, докато се приближаваше към руския лидер. След ръкостискането Тръмп изрази задоволство от възможността за нови разговори.

"Имаме прекрасни отношения от много години. Познаваме се отдавна и мисля, че от това могат да произлязат много прекрасни неща или поне да започнат. Но вярвам, че те ще се случат", каза Тръмп на Путин.

Журналистите бяха изведени от залата само 58 секунди след пристигането на американския президент. Разговорът продължи при закрити врати, като според Асошиейтед прес общата му продължителност е била около 40 минути.

Украйна и ядрените оръжия в дневния ред

Новата среща между Тръмп и Путин е първият им пряк разговор след преговорите в Аляска през август 2025 г., които не доведоха до споразумение за прекратяване на войната в Украйна. В навечерието на форума Кремъл обяви, че двамата президенти ще имат отделен контакт, но не предвижда пълноформатни двустранни преговори. Съветникът на Путин по външната политика Юрий Ушаков уточни, че в разговора ще участват и представители на двете делегации.

Контактите между Вашингтон и Москва се активизираха след поредния кръг преговори за Украйна в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Посредничеството на САЩ продължава, но засега няма договореност за прекратяване на военните действия. Сред основните въпроси остават условията за евентуално мирно споразумение и бъдещите гаранции за сигурност.

Предстои срещата на тримата лидери

В Шънджън Тръмп трябва да разговаря отделно и с китайския президент Си Цзинпин. След това е предвидена безпрецедентна тристранна среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай. Тя ще събере на една маса ръководителите на трите държави с най-голямо влияние върху глобалния ядрен баланс.

Сред основните теми се очаква да бъде контролът върху ядрените оръжия. Последният договор за ограничаване на стратегическите ядрени арсенали между Вашингтон и Москва изтече през февруари 2026 г. Тръмп настоява за ново споразумение, което да включва и Китай, но Пекин досега не е проявил готовност да приеме подобни ограничения.

Очаква се лидерите да засегнат и конфликтите в Украйна и Иран. Според предварителната информация на Кремъл за тристранните разговори е предвиден около един час, но продължителността им може да бъде променена по решение на президентите.