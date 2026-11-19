Тъжна новина за България и американската дипломатическа общност. Внезапно е починал бившият посланик на САЩ у нас Ерик Рубин, съобщи Американската асоциация на дипломатическата служба (AFSA). Дипломатът си е отишъл на 17 ноември на 65-годишна възраст. Рубин ръководеше американското посолство в София между 2016 и 2019 г. и остана свързан с България чрез подкрепата си за образованието, културния обмен и развитието на двустранните отношения.

България го отличи с орден "Стара планина"

Ерик Рубин беше назначен за посланик в България след номинация от президента Барак Обама през септември 2015 г. и одобрение от американския Сенат през декември същата година. Той встъпи в длъжност на 27 януари 2016 г., като наследи Марси Рийс. По време на тригодишната си мисия работеше активно за укрепването на стратегическото партньорство между София и Вашингтон.

На 10 юни 2019 г., в края на мандата му, президентът Румен Радев го удостои с орден "Стара планина" първа степен. Високото държавно отличие му беше връчено за заслугите му към развитието на българо-американските отношения.

Рубин отделяше специално внимание на младите хора и възможностите за образование. В реч пред завършващите Американския колеж в София през 2019 г. той се обърна към тях с думите: "Вашето поколение е свободно, може да прави собствените си избори и да определя съдбата си. Това е прекрасно. Свободата е красива". Тогава дипломатът изрази надежда, че много от младите българи, които заминават в чужбина, ще се завърнат, за да помогнат за развитието на родината си.

Фондация "Америка за България" го определи като голям приятел на страната ни, който е подкрепял редица инициативи в областта на образованието, културното наследство и развитието на младите хора.

Близо 40 години в американската дипломация

Ерик Рубин е роден през 1961 г. и завършва Йейлския университет. Постъпва в американската дипломатическа служба през 1985 г. и през следващите десетилетия преминава през редица отговорни постове. Работи в Хондурас, Украйна, Тайланд и Русия, както и на различни позиции във Вашингтон.

Между 2008 и 2011 г. е заместник-ръководител на американската дипломатическа мисия в Москва. След това, до 2015 г., заема поста заместник-помощник държавен секретар в Бюрото по европейски и евразийски въпроси. В ресора му влизат Източна Европа, Кавказ и регионалните конфликти.

След приключването на мандата си в България Рубин е избран за президент на Американската асоциация на дипломатическата служба. Той оглавява организацията от 2019 до 2023 г., като защитава интересите на американските дипломати и професионалната дипломатическа служба.

През септември 2023 г. Ерик Рубин се пенсионира след 38 години работа в американската външнополитическа служба.