От технологичния гигант Nvidia категорично отхвърлиха възможността за завръщане на съоснователя Дженсън Хуанг, като в същото време отчетоха удвояване на тримесечните си продажби до над 100 милиарда долара.

В първия финансов отчет след драматичното оттегляне на Хуанг миналата седмица, временно изпълняващият длъжността главен изпълнителен директор Колет Крес увери инвеститорите, че ситуацията е напълно под контрол и работата в компанията продължава в обичайния си ритъм. Макар ден по-рано самият Хуанг да заяви, че за него би било чест отново да оглави Nvidia след напускането си заради твърдения за извънбрачни връзки, включително с жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай, председателят на борда на директорите Харви Джоунс беше категоричен, че управителният съвет няма никакво намерение да го връща на поста.

Паралелно с кадровите сътресения компанията представи впечатляващи финансови резултати за тримесечието, приключило на 25 октомври. Продажбите са нараснали до 115,8 милиарда долара, което доведе до поскъпване на акциите с 4,8% в извънборсовата търговия. Печалбата също се е удвоила на годишна база, достигайки 65 милиарда долара, а приходите от ключовия сегмент за центрове за данни са скочили двойно до 107 милиарда долара. Въпреки съмненията на пазарните наблюдатели дали компанията изобщо ще даде насоки в момент на несигурност, от Nvidia прогнозираха нов ръст на приходите от 13% през следващото тримесечие.

Според Даниела Хаторн, старши анализатор в платформата за търговия Capital.com, тези резултати разсейват както страховете от забавяне на търсенето на инфраструктура за изкуствен интелект, така и опасенията, че Хуанг е незаменим. Тя обаче уточнява, че истинското предизвикателство пред Nvidia ще бъде да запази стратегическото си предимство в дългосрочен план, когато дойде време за нови решения относно продукти, партньорства и инвестиции. Колет Крес от своя страна подчерта, че партньорите и доставчиците подкрепят компанията напълно, а ръководният екип е показал изключителна устойчивост през последната седмица при нарастващо търсене и доставки.

По време на представянето на отчета стана ясно още, че Nvidia вече не доставя в Китай полупроводници от серията Hopper, използвани в усъвършенстваните процесори H200. За тези чипове компанията получи разрешение за продажба на китайския пазар след активни лобистки усилия на Хуанг във Вашингтон, въпреки по-ранните ограничения заради опасения за националната сигурност на САЩ. Крес не посочи конкретни причини за спирането на доставките.

Относно избора на нов постоянен ръководител Харви Джоунс обясни, че бордът работи с агенция за подбор на висши кадри и разглежда както вътрешни, така и външни кандидати. Той подчерта, че процесът ще бъде задълбочен и няма да се прибързва, тъй като новият изпълнителен директор ще трябва да управлява изключително внимателно в сложна среда, белязана от високи технологии и въпроси на националната сигурност. Междувременно сред инвеститорите остават и гласове в подкрепа на Хуанг – Майкъл Монахан от Founder ETFs заяви пред BBC, че изчаква резултатите от вътрешното разследване вместо медийните твърдения и предупреди, че след напускането на емблематичен основател компаниите често губят своя блясък и визия.