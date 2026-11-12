Дженсън Хуанг взе решението, което порази света

Главният изпълнителен директор и съосновател на технологичния гигант "Енвидиа", Дженсън Хуанг, подаде оставка от своите ръководни постове в компанията. Новината бе официално потвърдена от борда на директорите, след като разкритията за личния му живот предизвикаха сериозни трусове за пазарния лидер при чиповете за изкуствен интелект, съобщава Би Би Си.

Натискът върху Хуанг се засили драстично след публикация на "Ню Йорк Таймс", според която той е поддържал втора извънбрачна връзка — този път с високопоставена служителка от самата компания "Енвидиа". Преди това 63-годишният мениджър публично призна в имейл до служителите за друга своя афера, без да назовава конкретно име, но според медийни публикации става дума за Алис Хуанг, заподозряна в шпионаж в полза на Китай.

Случаят бързо напусна корпоративните рамки и придоби геополитически измерения. В момента както вътрешните органи на "Енвидиа", така и Федералното бюро за разследване (ФБР) извършват проверки за евентуални пробиви в сигурността и нарушения на етичния кодекс на компанията.

От своя страна официален Пекин отправи предупреждение към Вашингтон да не използва обвиненията в шпионаж като претекст за въвеждане на нови ограничения върху износа на модерни американски технологии и полупроводници за китайския пазар.

След новите разкрития акциите на "Енвидиа" отбелязаха сериозен спад от близо 7,5% в следборсовата търговия. Докато технологичният индекс Nasdaq Composite регистрира повишение от над 4% през последните дни, книжата на производителя на чипове остават под сериозен натиск.

С пазарна капитализация от около 4,2 трилиона долара, "Енвидиа" заема второ място сред най-скъпите публични компании в света и е част от т.нар. Великолепна седморка заедно с "Алфабет", "Мета", "Майкрософт", "Епъл", "Амазон" и "Тесла". Тези седем гиганта формират над 30% от теглото на широкия американски индекс S&P 500, отбелязва Би Би Си.

Историята на Дженсън Хуанг е класически разказ за имигрантската американска мечта, технологично визионерство, триумф на върха на света и драматично падение. От мияч на чинии в закусвалня той се превръща в архитекта на революцията на изкуствения интелект (AI), изграждайки една от най-скъпите компании в света — Nvidia.