Четири зодии ще бъдат на седмото небе от щастие до края на ноември

Четири зодии са на прага на изключително щастлив период, който може да превърне оставащите седмици на ноември в едни от най-хубавите за цялата година. След месеци на напрежение, разочарования и трудни решения съдбата най-после започва да работи в тяхна полза. Очакват ги нови възможности, повече увереност, хармония в отношенията и освобождаване от проблеми, които дълго са им пречили да продължат напред. Това прогнозира астрологът Евън Натаниъл Грим пред американското издание „Йор Танго“, като посочва четири знака, за които ноември ще донесе особено благоприятен обрат.

Овен - край на тежките отношения и ново щастие

За Овните настъпва моментът да се освободят от хора и отношения, които са им отнемали повече, отколкото са им давали. Според астролога през ноември постепенно ще приключват едностранните връзки, изтощавали ги емоционално или финансово. На тяхно място ще се появят нови запознанства с хора, които истински ги ценят и подкрепят. Това ще върне самочувствието на Овните и ще им помогне да преодолеят страхове, които дълго са ги спирали. Най-големият подарък на месеца ще бъде усещането за свобода и възможността отново да поставят собственото си щастие на първо място.

Лъв - един от най-вдъхновяващите месеци в годината

Ноември може да се превърне в един от най-зареждащите периоди за Лъвовете, стига да запазят спокойствие и увереност. Според Евън Натаниъл Грим месецът ще бъде изпълнен с контрасти, но правилният подход ще им помогне да превърнат предизвикателствата в източник на нови сили. Особено благоприятно ще им се отразят срещите с любими хора, заниманията, които им носят радост, и възстановяването на важни лични отношения. Астрологът съветва Лъвовете да избягват ненужните конфликти, защото прибързана реакция може да има последствия дори през 2027 година. Ако не позволят на чуждите провокации да ги отклонят от целите им, ще почувстват истинско обновление.

Везни - големият обрат започва на 13 ноември

За Везните най-хубавата част от месеца тепърва предстои. След напрегнатото начало обстоятелствата ще започнат да се подреждат в тяхна полза, а ключовата дата е 13 ноември, когато Венера преминава към директно движение в техния знак. Това ще им донесе повече увереност, яснота за личните желания и смелост да вземат решения, без непрекъснато да се съобразяват с чуждото мнение. Астрологът препоръчва да приемат покани за срещи, празненства и събирания с приятели, вместо да се затварят в себе си. Някои от новите запознанства могат да се окажат изключително полезни и за професионалното им развитие.

Скорпион - нов живот след дълги съмнения

Скорпионите навлизат в период на силно лично обновление, през който ще започнат да оставят миналото зад гърба си. Слънцето в техния знак им носи увереност и желание да покажат истинските си способности, а новолунието от 8 ноември вече е поставило символичното начало на нов етап. До 13 ноември ретроградният Меркурий може да създава затруднения в общуването, но след това ще бъде по-лесно да изразяват намеренията си и да постигат разбирателство. Според Грим най-голямата промяна ще бъде вътрешна - Скорпионите ще спрат да се подчиняват на чуждите очаквания и ще започнат да следват собствените си желания. Освободени от стари съмнения и емоционален товар, те ще могат да посрещнат оставащите седмици на ноември с нова увереност.