Древно селище до България пренаписва историята на Европа

Представете си място, където хората са строели къщи с подово отопление, правили са първите портретни скулптури в историята на човечеството и са живели в перфектна хармония с реката - и всичко това преди повече от 9 000 години!

Това не е сюжет от фантастичен филм, а невероятната реалност на Лепенски вир, до село Долни Милановац в Сърбия - мястото, което пренаписа историята на Европа.

Каменните „Хора-Риби“: Първите портрети в света

Най-известният и шантав символ на Лепенски вир са неговите уникални каменни скулптури.

Археолозите откриват десетки огромни речни камъни, изрезбовани с шокиращо изразителни лица - с ококорени очи, широки усти и хрилни прорези.

За тези праисторически хора река Дунав е била източник на живот, а гигантските есетри - почитани като божества. Скулптурите са комбинация между човешко лице и риба и се смятат за най-старото монументално каменно изкуство в Европа.

Наречена е галено „Прародителката“ (или „Родоначалницата“) и има поразително съвременно, почти експресионистично излъчване!

Първите „архитекти“: Магията на геометричните къщи

Докато останалата част от света по онова време все още обитава пещери или колиби от клони, жителите на Лепенски вир са били истински строителни инженери.

Всички над 100 открити къщи имат абсолютно идентична форма - трапец с пропорции, подчинени на строго математическо правило. Формата на къщите точно копира изгледа на отсрещния мистичен скален връх Трескавац, който се издига от другата страна на Дунав, на румънския бряг.

Подовете на къщите са били направени от специална розова варовикова мазилка, която с времето се е втвърдила като качествен бетон. Твърди се, че са поддържали и огнища в центъра, оформяйки най-ранната система за геотермално отопление в дома!

Мистичното „Двойно изгряване“ на слънцето

Всяко лято около лятното слънцестоене жителите на Лепенски вир са наблюдавали уникален астрономически феномен.

Поради специфичната форма на скалата Трескавац на отсрещния бряг, слънцето изгрява зад скалата, след това за кратко се „скрива“ зад най-високия ѝ връх и броени минути по-късно изгрява втори път!

За древните хора това е било знак свише, поради което са ориентирали входовете на всичките си къщи точно към този скален феномен.

Какво е имало в менюто преди 9 хилядолетия?

Въпреки че не са познавали земеделието в ранните си фази, те са живели като истински аристократи благодарение на Дунав.

Менюто им е съдържало предимно гигантски есетри и моруни, някои от които са достигали над 3-4 метра дължина, както и дивеч от гъстите гори на каньона Джердап.

Костите на хората от Лепенски вир показват, че те са били изключително здрави, високи и с перфектно запазени зъби - без нито един кариес, благодарение на богатата на протеини и омега-3 мастни киселини диета!

Днес на мястото на раскопките до Долни Милановац има футуристичен стъклен купол, който пази оригиналните останки на селището и огнищата точно там, където са намерени. В музея можете да видите оригинала на известните каменни фигури и да се разходите из първия „градоустройствен проект“ в историята на нашия континент.