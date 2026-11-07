Илин Димитров с голяма новина за България. Туроператорите са категорични

България не търпи репутационни щети заради атаките с дронове в Черно море, а интересът на големите международни туроператори към страната ни продължава да расте. Това обяви министърът на туризма Илин Димитров в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия.

Той разкри резултатите от срещите си със световния туристически бизнес в Лондон, отчете 19% ръст на приходите от туризъм и представи мащабни промени в политиката на държавата към сектора. Сред тях са двойно увеличение на средствата за реклама в Бюджет 2027, нови задължения за общините и система, чрез която туристите ще оценяват качеството на услугите в цялата страна.

Няма репутационна щета за България

Министърът беше категоричен, че нападенията с дронове в Черно море не са довели до отлив на туристически интерес към страната ни. Според него България продължава да се възприема от международния бизнес като сигурна дестинация, която предлага добри условия за почивка.

„По време на изложение в Лондон, където присъствах, имах среща с най-големите туроператори, които казаха, че интересът към България се увеличава. Те ни смятат за сигурна дестинация. Ние предлагаме много добро съотношение между цена и качество, докато държавите около нас увеличават драстично цените си. В Испания и Италия има свръхтуризъм, но при нас това го няма“, заяви Илин Димитров.

По думите му ситуацията в Черно море би могла да създаде проблем за българския туризъм единствено ако страната ни сама започне да представя обстановката като заплаха, каквато международните партньори не виждат.

Министърът подчерта, че България разполага с разнообразен туристически продукт и може да привлича както хора, които търсят достъпна почивка, така и посетители с по-високи финансови възможности.

„Ние имаме места, които са бюджетни, но и такива с високо качество на продукта. Всеки един потребител може да си направи сметката къде да отиде и какво да плати“, допълни той.

Загубени 220 000 самолетни места и тежко наследство

Илин Димитров отправи критики към предишното управление заради проблем, който според него се е отразил сериозно на туристическия сезон. Става въпрос за конфликт между голям германски туроператор и авиопревозвач, довел до загубата на 220 000 самолетни места за пътувания към България.

„Един от големите немски туроператори се скара с авиопревозвач и така загубихме 220 000 седалки. Немските туристи идват по-рано, хотелите се отварят по-рано и така идват и други“, обясни министърът.

Той подчерта значението на германския пазар за удължаването на активния летен сезон. По-ранното пристигане на туристи от Германия позволява на хотелите да започнат работа преди най-натоварените летни месеци и създава условия за привличане на посетители и от други държави.

„Направихме невъзможното да спасим този сезон, но като брой туристи той е сходен на миналия, а като ниво на постъпление - то е 19% по-високо. В държавите около нас положението е много по-сериозно, а България стои стабилна“, заяви Димитров.

Двойно повече пари за реклама в Бюджет 2027

Една от най-важните промени, които министърът обяви, е свързана с финансовата подкрепа за популяризирането на България на международните туристически пазари. Двойното увеличение на средствата за маркетинг и реклама е заложено конкретно в Бюджет 2027.

„Увеличаваме два пъти парите за маркетинг и реклама в новия бюджет. Ние поехме ангажимент да гоним възвръщаемост от 20 евро на всяко похарчено евро. Фокусът ни е да търсим среден и висок клас туристи“, обясни Илин Димитров.

Според представените от него планове държавата ще се стреми към по-ефективно използване на рекламните средства, като резултатите ще се измерват чрез реалния икономически ефект за туристическия сектор.

Министерството на туризма си поставя за цел всяко инвестирано евро в популяризирането на България да носи възвръщаемост от 20 евро. Основният акцент ще бъде привличането на туристи от средния и високия ценови сегмент, без да се изоставят възможностите за по-достъпни почивки.

Туристите ще оценяват хотелите, ресторантите и музеите

Друга съществена реформа, която предстои да бъде въведена след Нова година, ще позволи на потребителите да участват пряко в оценяването на качеството на туристическите услуги.

„Втората реформа е за измерване на показателите на туризма у нас, а хората ще ни оценяват. Във всяко едно заведение, ресторант, барове, музеи ще има QR код, с който да бъде дадена оценка за продукта. Това ще влезе в сила след Нова година“, обяви Димитров.

Предвижда се чрез специалните кодове посетителите да могат да дават мнения за полученото обслужване. Резултатите ще бъдат обобщавани, за да се проследява качеството на туристическия продукт в различните населени места и региони.

„Мненията няма да бъдат индивидуални и всеки един кмет, министър и потребител ще вижда какво е положението“, обясни министърът.

По този начин държавата планира да въведе система за измерване на удовлетвореността на туристите, която да бъде достъпна както за институциите, така и за самите потребители.

Кметовете ще трябва да отделят половината туристически данък

Илин Димитров обяви и нови изисквания към общините, свързани с разходването на средствата, събирани от туристическия данък.

Според представените от него планове всеки кмет ще трябва да насочва 50% от постъпленията от този данък към реклама и подобряване на въздушната свързаност.

„Всички тези местни дестинации трябва да решат на място какво да развиват и всеки един регион ще запази своята автентичност“, подчерта министърът.

Идеята е местните власти и туристическият бизнес да получат по-голяма възможност сами да определят приоритетите си. По този начин различните региони ще могат да рекламират собствените си природни, културни и исторически дадености и да развиват туристически продукти според особеностите си.

България ще бъде във фокуса на Европа заради „Евровизия“

Министърът коментира и подготовката за провеждането на „Евровизия“, като увери, че до момента няма запитвания, свързани със сигурността на събитието.

Той подчерта значението на международния музикален конкурс за представянето на България пред европейската публика.

„Това е много важно събитие за страната ни и ще бъдем във фокуса на Европа. Работим в посока да покажем красотата на България“, заяви Илин Димитров.