Пълна лудост с времето! Живакът скача до 20 градуса

След студеното начало на ноември Балканите се подготвят за постепенно затопляне. През следващата седмица, след 9 ноември, се очаква промяна в атмосферната циркулация, която ще донесе по-топъл въздух от Средиземноморието. Въпреки повишението на температурите обаче, времето ще остане неустойчиво, с повече облаци и периодични валежи, отбелязват от "Метео Балканс".

Южният пренос ще донесе по-топъл и влажен въздух

През следващата седмица въздушният пренос над Балканския полуостров постепенно ще се ориентира от юг и югозапад. Така от района на Средиземноморието към нашите географски ширини ще започне да постъпва по-топла, но и сравнително влажна въздушна маса.

В резултат времето ще бъде предимно облачно, на места с временни разкъсвания на облачността. Атмосферата ще остане неустойчива, като в отделни райони се очакват дъждове и краткотрайни валежи. По-съществени количества се прогнозират за части от Херцеговина и югозападна Босна.

Температурите ще достигнат и надхвърлят 20 градуса

Според актуалните прогнози най-същественото затопляне се очаква около средата и към края на следващата седмица, приблизително на 13 ноември.

Тогава в отделни райони на Балканите дневните температури ще достигат около и малко над 20°C. Това ще бъде осезаема промяна спрямо студеното начало на месеца и характерните за сезона по-ниски температури.

Затоплянето обаче няма да бъде съпроводено с трайно установяване на слънчево и спокойно време. Южният пренос ще поддържа по-висока влажност и условия за облачност и локални валежи.

Преди затоплянето ни очаква студен уикенд

Преди настъпването на по-топлия период предстоящият уикенд (7–8 ноември) ще остане сравнително хладен. Над по-голямата част от Балканите ще преобладава умерена до значителна облачност, а в сутрешните часове на места ще има условия за образуване на слани и локални мъгли.

Само на отделни места са възможни слаби превалявания от дъжд. Минималните температури в някои райони ще се понижават достатъчно, за да създадат условия за първи по-сериозни предзимни прояви.