Дъждовен шок в България! Месечната норма падна само за пет дни

Само за пет дни България надхвърли месечните норми за валежи в по-голямата част от страната. Най-сериозна е ситуацията по Черноморието, където на места са паднали количества дъжд, достигащи близо 200 литра на квадратен метър. Това съобщи синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова пред БНТ.

След поройните валежи предстои застудяване, като през почивните дни сутрешните температури на места ще паднат под нулата.

Близо 200 литра дъжд край Царево и Ахтопол

Най-значителни са били валежите в Източна България. В района на Шабла са отчетени над 150 литра на квадратен метър, а около Царево и Ахтопол само за последните 36 часа количествата са достигнали близо 200 литра.

„От началото на месеца на практика имахме сериозна валежна обстановка на две последователни вълни. Първо затихнаха, после отново се активизираха валежите. Черноморието беше едно от местата, на които валя най-много“, обясни Анастасия Кирилова.

Тя посочи, че първоначално най-силните дъждове са обхванали района на Шабла, а впоследствие и този около нос Емине и Странджа. Значителни количества са отчетени също в Централна България, южно от Стара планина.

„Районът на Кърджали традиционно, когато преминава средиземноморски циклон по тази траектория, е от най-валежните места. И там над 100-150 литра има на квадратен метър до този момент, натрупани от началото на месеца“, заяви синоптикът.

По думите й месечните норми все още не са достигнати в крайните западни райони и на отделни места в Югоизточна България, западно от Странджа.

Студът идва! Температурите падат под нулата

След обилните валежи времето ще се промени. През почивните дни се очаква значително понижение на минималните температури, като на много места сутрин те ще бъдат отрицателни.

„Предвиждахме мокър месец, не беше толкова трудно този път, защото валежната обстановка беше в началото на месеца, имаше силен сигнал за значителните валежи. Сега това, което предстои през следващите дни, е застудяване. Предстоят дни с отрицателни температури“, каза Кирилова.

„Събота и неделя ще бъде доста хладно. Дневните температури ще бъдат подобни на сегашните, които не са високи, но не са и твърде ниски. Все пак с отрицателни минимални температури в сутрешните часове ще бъде хладно за началото на ноември“, допълни тя.

Синоптикът посочи, че в планините ще преобладава слънчево време. В равнините и котловините обаче сутрин ще има мъгли и ниска слоеста облачност.

Ново затопляне, а след него пак дъждове

В началото на следващата седмица минималните температури постепенно ще се повишат. Дневните стойности също ще тръгнат нагоре и ще бъдат около или над обичайните за сезона.

Според прогнозата след преминаването на топъл фронт около 14-15 ноември се очакват ново захлаждане и валежи. Повишена вероятност за дъждовна обстановка има и в периода 21-23 ноември.

Какво ни очаква до края на ноември

Анастасия Кирилова посочи, че през по-голямата част от втората половина на месеца времето засега се очертава сравнително сухо и топло.

В ниските части на страната ще продължат да се образуват сутрешни мъгли и ниска облачност, докато планинските райони ще се радват на повече слънчеви часове. Според синоптика вероятността за валежи през останалите дни до края на ноември е по-малка, с изключение на посочените периоди около средата и третата десетдневка на месеца.