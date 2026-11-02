Сняг покри тези места в България

Зимата вече напомня за себе си в българските планини. Докато в голяма част от страната времето остава дъждовно, високите части на планините са покрити със сняг, а есенните пейзажи постепенно отстъпват място на първите зимни гледки.

Снимки и видеокадри, споделени в социалните мрежи, показват побелелите склонове, заснежените дървета и зимната красота на планината. На кадри от Белмекен и района на хижа „Безбог“ се вижда как снегът постепенно покрива терена и променя пейзажа.

Във високите части снежната покривка вече достига 3-4 сантиметра, съобщават от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст. Оттам предупреждават, че условията за туризъм са лоши.

В планините времето е облачно и мъгливо, а на места валят дъжд и сняг. Неблагоприятната обстановка се очаква да се запази и през следващите дни.

Красивите кадри носят първото истинско усещане за настъпващата зима, но са и сигнал към планинарите да бъдат особено внимателни. Снегът, мъглата и валежите променят бързо условията по маршрутите, затова добрата екипировка и предварителната проверка на прогнозата са задължителни преди всяко излизане в планината.