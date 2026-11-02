Обявиха червен код у нас! Голяма опасност в 5 области

Най-високото ниво на опасност – червен код за обилни валежи обяви НИМХ за вторник, 3 ноември. Предупреждението от трета степен е в сила за пет области в страната: Добрич, Варна, Хасково, Кърджали и Смолян.

В тези области се очакват валежи от дъжд със сумарни количества за денонощието над 65 mm, както и силен вятър.

Опасно ще е времето в цяла България, като няма област, в която да не е издадено предупреждение. Само в четири области то е от първа степен – жълт код. Той е в сила за Видин, София-град, Перник и Кюстендил.

В останалите области на страната предупреждението е от втора степен – оранжев код.

Във вторник ще остане облачно. През нощта на места с прекъсване ще превалява дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, в Източна България - от север. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по Черноморието - до 13°-15°, за София - около 6°. Утре ще има повсеместни валежи от дъжд, в планините – от сняг, които ще се усилват и ще са значителни по количество. Вятърът ще се задържи умерен от изток-североизток, а през втората половина на деня в Източна България ще се усилва. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 6° и 11°, в югоизточните райони и по крайбрежието на морето - до 14°-16°, за София - около 8°.