Голяма радост за Димитър Рачков

Голяма радост за любимеца на народа Димитър Рачков. Актьорът и водещ отбеляза 20-ия рожден ден на сина си Димитър Рачков-младши с емоционално видео в социалните мрежи, пълно с усмивки и семейна топлота.

На кадрите рожденикът е заснет пред огромна и елегантна торта, украсена с плодове и цветя, докато близките му споделят специалния миг с него. Един от най-вълнуващите моменти във видеото е силната, бащинска прегръдка между Рачков и вече порасналия му син, която разкрива огромната обич и радост на актьора.

Димитър Рачков-младши се ражда през 2006 г. от връзката на комика със сценаристката Христина Апостолова. Младежът вече има зад гърба си и успешен старт в актьорското майсторство с участието си в хитовия сериал „Откраднат живот“. Въпреки че вече е на 20 години, за своя известен баща той остава „неговото момче“.