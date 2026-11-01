Нов милионер! Някой в Добрич спечели 5 859 221 евро от тотото

България има своя нов тото милионер! Участник от Добрич спечели внушителния джакпот от 5 859 221 евро в играта Тото 2 – 6/49 на Спорт Тото на ДП „Български спортен тотализатор“. Голямата печалба беше реализирана в тираж № 86 и се нарежда на второ място сред най-големите джакпоти в историята на играта.

С този успех късметлията от Добрич става 155-ият тото милионер на България и петият за 2026 г. Той е участвал с обикновен залог с по шест числа във всяка от четирите области на фиша, на обща стойност само 3,60 евро. Печелившата комбинация е 11, 16, 20, 39, 40 и 45. За трети път джакпотът от играта Тото 2 – 6/49 намира своя притежател в Добрич. Първата голяма печалба в града е реализирана на 30 май 2021 г., а втората – на 6 октомври 2024 г. С новия успех градът затвърждава мястото си на една от късметлийските точки на България. Поредният голям успех в Спорт Тото е още едно доказателство, че понякога шест числа са достатъчни, за да се превърне една мечта в реалност, пишат от държавната лотария.

Екипът на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ пожелава на новия милионер да се радва на печалбата си, да я харчи със здраве и отговорно и да осъществи с нея своите желания! Тото треската продължава и в следващия тираж на Тото 2 – 6/49, който ще се проведе в четвъртък. Джакпотът стартира от 1 500 000 евро, а прогнозният му размер се очаква да достигне 1 580 000 евро.

Шест числа, един фиш и една мечта, която вече е реалност за Добрич!