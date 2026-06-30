Рекорден брой милионери се пръкнаха през 2025 г. Всеки ден произвежда по 2600 нови богаташи

Световното богатство на домакинствата отбеляза безпрецедентен скок, изстрелвайки броя на притежателите на седемцифрени суми до рекордно историческо равнище. Според официалния „Доклад за глобалното богатство“ (Global Wealth Report) на авторитетната швейцарска банка Ю Би Ес (UBS), финансовите пазари и пазарите на имоти са генерирали близо един милион нови милионери в долари по целия свят. Това означава, че средно по 2600 души всеки ден са прекрачвали прага на голямото богатство.

Къде се раждат новите богаташи?

Секторът на частното богатство във всички икономически сегменти е нараснал с внушителните 10,8 на сто, което представлява най-бързия темп на растеж от девет години насам. Двигател на този икономически бум е силното представяне на фондовите борси и сериозното поскъпване на недвижимите имоти.

Съединените щати продължават да бъдат абсолютен хегемон, формирайки почти половината от всички нови милионери на планетата с над 440 000 нови лица в списъка. Основната маса от капитали остава концентрирана в няколко ключови икономики – континентален Китай, Япония, Германия, Великобритания и Франция.

Илюзията

Експертите от швейцарската банка изрично бързат да уточнят един важен детайл: да бъдеш милионер на хартия не означава задължително да разполагаш с един милион долара в банкова сметка или инвестиционен портфейл. В огромна част от случаите основното жилище и притежаваното недвижимо имущество (след приспадане на съответните ипотеки и задължения) се оказват най-големият и ценен актив на съвременните домакинства.

Въпреки рекордите обаче, разпределението на новите капитали остава силно неравномерно между отделните региони. Най-бърз и отчетлив скок на активите се наблюдава при свръхбогатия сегмент от населението – хората, които вече притежават състояние от над 5 милиона долара. По средно богатство на глава от населението първото място в света продължава твърдо да се държи от Швейцария (910 382 долара), следвана от САЩ и Люксембург.



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