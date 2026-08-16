Световна криза с най-важния строителен материал. Жилищата скачат

Най-важният строителен материал - пясъкът, вече е под огромно напрежение. Поскъпването му е отчетливо заради недостиг в глобален мащаб. Най-обикновеният материал на Земята – безкрайни плажове, пустини, речни корита, създава илюзията за изобилие. Но тя вече се разпада.

Днес човечеството добива пясък с темпове, които надхвърлят способността на природата да го възстанови. А това превръща материала в ключов фактор за бъдещето на строителството, градовете и жилищните цени. "Стандарт" предупреди за задаващата се световна криза още през май.

50 милиарда тона годишно - мащабът на проблема

Пясъкът е най-експлоатираният твърд материал на планетата. Заедно с речния чакъл той е основна съставка на бетона – гръбнакът на съвременната цивилизация.

Според изследване, публикувано в Reviews of Geophysics, светът добива около 50 милиарда тона пясък годишно. Това е количество, което природата не може да компенсира.

Доклад на ООН стига до същия тревожен извод: темповете на добив вече изпреварват естественото възстановяване на ресурса.

Най-драматичният пример е Виетнам. Там добивът надхвърля способността на природата да произвежда нов пясък 11 пъти. Между 2015 и 2022 г. делтата на Меконг е загубила 366 милиона кубически метра пясък - загуба, която вече води до срутване на брегове, изчезване на земя и разрушаване на домове.

Защо пустините не ни спасяват

На пръв поглед пустините изглеждат като безкраен резерв от пясък. Но пустинният пясък е подложен на постоянна ветрова ерозия - зърната му са твърде гладки, твърде кръгли, твърде неподходящи за строителство.

Строителната индустрия иска речен пясък - тежък, ъгловат, стабилен. Той се добива лесно: достатъчно е да бъде изваден от речното корито. Но тази "леснота" има катастрофална екологична цена.

Когато реките се променят... Нестабилни брегове, наводнения, разрушени домове

Извличането на седименти от реките променя структурата на теченията. Бреговете стават нестабилни, наводненията се пренареждат, делтите се свиват.

Последиците вече са видими: Във Виетнам нестабилността на бреговете, причинена от добива, е довела до срутването на 1800 жилищни сгради. В Бразилия драгирането на Парана и Токантинс е променило оттока в басейна на Амазонка.

Във Франция стари мини от началото на XX век и до днес стоят като водоеми в заливната равнина на Сена – белези от индустриална експлоатация, която природата не е успяла да заличи.

Пясъкът не е просто строителен материал. Той е първата линия на защита срещу покачването на морското равнище, бурните вълни и засоляването на крайбрежните водоносни хоризонти.

„Имаме склонност да подценяваме жизненоважната роля на пясъка“, казва Паскал Педуци от UNEP. И е прав – пясъкът е екосистема, не просто ресурс.

Как недостигът строителството и жилищните цени

Строителството е най-големият консуматор на пясък. Бетонът, стъклото, асфалтът, дори чиповете в електрониката – всичко започва от пясък.

Когато ресурсът намалява, цената му расте. Когато цената му расте, расте и цената на бетона. А когато бетонът поскъпва – поскъпват жилищата.

Това вече се случва в Азия, където недостигът на речен пясък доведе до рязко увеличение на строителните разходи. В Индия и Китай пясъкът се превърна в стратегически ресурс, а черният пазар за пясък – в многомилиарден бизнес, контролиран от криминални групировки.

Европа не е защитена. С нарастващото строителство, инфраструктурни проекти и зелени трансформации, търсенето на пясък расте. А добивът е ограничен от екологични регулации. Резултатът е ясен: строителството ще поскъпва, а жилищата ще станат още по-недостъпни.

Поскъпването на пясъка в България

У нас скокът цената на пясъка вече се усеща осезаемо. През 2025–2026 г. цената на строителния пясък в България показва отчетливо поскъпване. Непресят речен пясък в сезалов чувал (0.025 куб.м) се продава за 1.99 евро за брой , докато сухият речен пясък, преминал през сушене и пресяване, достига 4.96 евро за 25 кг .

Специализираните кварцови пясъци, използвани в строителството и индустрията, вече се търгуват на нива от 54.54 евро за 25 кг . Паралелно с това цените на инертните материали, които се използват заедно с пясъка в бетоновите смеси, също растат: фракция 0–4 мм достига 19.80 лв. (10.13 евро) за тон с ДДС .

Тези стойности показват ясно, че пясъкът вече не е евтин ресурс - поскъпването му се движи нагоре заедно с всички инертни материали, което неминуемо ще се прехвърли върху цената на бетона и строителството като цяло.

Има ли алтернатива?

Учените посочват няколко решения:

Рециклиран пясък от строителни отпадъци.

Пустинен пясък, обработен технологично.

Медна шлака, дървени стърготини и други заместители.

Изследване от 2024 г. показва, че използването на рециклиран или пустинен пясък може да намали наполовина търсенето на речен пясък.

Но това изисква инвестиции, нови технологии, нови стандарти. А индустрията се движи бавно.

Новата битка в глобалната икономика

Пясъкът е тихият ресурс, който никой не забелязва, докато не стане късно. Той е основата на градовете, на инфраструктурата, на модерния свят. И когато тази основа започне да се разпада, последствията са глобални.

Войната за ресурси отдавна не е само за петрол, газ, редки метали или вода. Тя е и за пясък – най-обикновеният, най-незабележимият, но и най-важният материал на нашата цивилизация.

Ако темповете на добив се запазят, недостигът на подходящ пясък ще стане един от най-сериозните проблеми на XXI век.

И ще промени начина, по който строим, живеем и планираме бъдещето си.