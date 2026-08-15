Историческа катастрофа с оранжевото злато. Пет държави искат богатството на Бразилия

Портокалът винаги е бил символ на слънце и витамин С. И най-вече - на изобилие: най-разпространения цитрус, който храни индустрия за милиарди. Но през 2026 г. този плод, смятан за даденост, се превръща в стратегически ресурс, чиято цена се държи като метал на борсата. Световният пазар на портокали и портокалов сок навлиза в най-тежката си криза от десетилетия, а причините са толкова дълбоки, че пренареждат глобалната карта на храните.

Цените летят нагоре! Портокаловият сок става лукс

На междуконтиненталната борса ICE цените на портокаловия сок отбелязват нов възходящ тренд. Само за последния месец ръстът е над 3 процента, а котировките достигат около 143 щатски цента за паунд. Това е част от по-голям скок, който започна преди две години и вече превърна портокаловия сок в един от най-поскъпващите селскостопански продукти в света.

Пазарът е в състояние на структурен недостиг. Производството се срива, а търсенето расте. Резултатът е предвидим: цените полудяват.

Бразилия преживява най-тежкия срив от 36 години

Бразилия, световният лидер в производството на портокали и основен износител на портокалов сок, преживява историческа катастрофа. Асоциацията Fundecitrus отчита, че реколтата 2024/2025 е най-ниската от 1988 г. насам.

Сушата, горещите вълни и болестта citrus greening унищожават цели насаждения. Дърветата се заразяват, листата пожълтяват, плодовете остават дребни и без сок, а след няколко години растенията умират. Няма лечение. Няма спасение.

Бразилия губи милиони тонове продукция, а светът губи своя основен източник на портокалов сок.

Флорида - индустрия на ръба на колапса

Флорида, която някога беше вторият гигант в световното производство, днес е само сянка на себе си. От над 200 милиона кашона портокали преди две десетилетия, американският щат днес пада под 20 милиона.

Причината е същата: citrus greening. Болестта се разпространява като пожар и унищожава цели ферми. Ураганите и климатичните аномалии довършват останалото.

Индустрията на Флорида е в критично състояние, а американският пазар усеща недостига директно.

Кой държи света и кой се бори за върха

Въпреки кризата Бразилия остава световният лидер. Но позицията ѝ вече не е непоклатима.

5 държави се борят за върха. Испания и Италия се опитват да компенсират част от недостига, но техните реколти са ограничени и силно зависими от климатичните промени. Мексико и Египет увеличават производството си и се стремят да заемат част от пазара, а Турция разширява насажденията си в по-устойчиви климатични зони.

Китай също влиза в играта - с нови субтропични плантации и държавни програми за стимулиране на цитрусовия сектор.

Светът се пренарежда. Портокалът вече е геополитически ресурс.

Новата геополитика на цитрусите

Кризата не е временна. Тя е структурна. Citrus greening е болест, която променя индустрията завинаги. Климатичните промени правят традиционните региони уязвими. Производителите търсят нови сортове, нови технологии, нови територии.

Оранжевото злато вече е ресурс, който става все по-рядък, все по-скъп и все по-стратегически.

Пазарът на ръба: какво предстои

Анализаторите предупреждават, че цените ще останат високи. Недостигът е дълбок, а възстановяването на насажденията отнема години.

Портокаловият сок, който някога беше ежедневна напитка, днес се превръща в лукс. А портокалът - в символ на новата война за ресурси.