Нов китайски чук удря Европа

България се превърна в краен пример за промяна, която носи по-ниски цени, но и опасна зависимост

Китайските производители вече не атакуват Европа само с евтини дрехи, играчки и домакински стоки. Все по-голяма част от настъплението минава през машините, електрическото оборудване, химикалите, батериите и автомобилите, които влизат направо във фабриките и веригите за доставки. България се оказва сред най-силно засегнатите държави, а европейските компании губят позиции на пазар, който доскоро приемаха за свой.

България е крайният пример

Делът на китайските промишлени продукти във вноса на България от страни извън Европейския съюз е скочил от 19% през 2014 г. до 46% през 2025 г. По стойност тези доставки са нараснали почти четири пъти за десетилетие. Виенският институт за международни икономически изследвания определя страната ни като най-яркия пример в региона за пряко изместване на европейски доставчици от китайски конкуренти.

Промяната личи още по-силно, когато се разгледа целият промишлен внос. През 2019 г. Китай е осигурявал 6,5% от тези стоки за България. За 12-те месеца до февруари 2026 г. делът му вече е 17,2 на сто. За същия период делът на доставчиците от други държави от ЕС е паднал от 70% на 61 на сто.

Европейските компании все още осигуряват по-голямата част от доставките, но посоката е ясна - Китай печели дял, докато партньорите от ЕС отстъпват. Средният спад на европейските доставчици в наблюдаваните страни е около 4,5 процентни пункта от 2019 г. насам.

Тенденцията обхваща целия регион. Делът на Китай в общия внос е най-висок в Сърбия - 15,9%, следвана от Турция с 13,7% и Чехия с 11,2 на сто. При промишлените стоки китайските компании осигуряват 27% от вноса на Сърбия и 24% от този на Турция, а в Чехия и България делът е около 17 процента.

От тениски към машини и батерии

Доскоро китайският износ се свързваше най-вече с евтини обувки, дрехи, играчки и електроника за дома. Този образ вече е остарял. Китайските компании се изкачиха нагоре по производствената верига и все по-често продават стоки, които европейските предприятия използват за собственото си производство.

В новата кошница влизат машини, електрическо оборудване, стомана, химикали, батерии, слънчеви панели, автомобили и електромобили. Китайската конкуренция вече се вижда не само по етикетите в магазините. Тя влиза в заводите, складовете и инвестиционните планове на фирмите.

Това е особено важно за Централна и Източна Европа, превърнала се в производствена база за автомобилната индустрия, електрониката и машиностроенето. Много местни предприятия са доставчици на западноевропейски концерни. Когато китайска машина, компонент или материал е значително по-евтин, натискът се пренася върху цялата верига.

Мащабът се вижда и в общите данни за ЕС. През 2025 г. съюзът е внесъл от Китай стоки за 559,4 млрд. евро, а е изнесъл за 199,6 млрд. евро. Дефицитът достига 359,8 млрд. евро. За година европейският износ намалява с 6,5%, докато вносът нараства с 6,4 на сто.

Най-голямата група в китайския внос е електрическото оборудване и частите за него - 164,9 млрд. евро, или близо 30% от всички доставки. Следват машините и механичните съоръжения със 106,5 млрд. евро. Сред водещите групи са още органичните химикали, автомобилите, мебелите и осветителното оборудване.

Затова Виенският институт говори за „китайски шок 2.0“. Първата вълна удари европейските производители на евтини потребителски стоки. Новата засяга отрасли с много по-голямо значение за инвестициите, износа и технологичното развитие.

Цената удря средния етаж на индустрията

Най-силен е натискът върху производствата с ниска и средна технологична сложност. Там продуктите се различават по-малко, а цената често решава сделката. Европейска фирма с по-високи разходи за енергия, труд, екологични изисквания и финансиране трудно може да отговори на китайска оферта само с ново намаление.

В особено трудна позиция са предприятията за стандартни машини, метални изделия, електрически компоненти, химически продукти и части за масовата индустрия. Те не са нискотехнологични работилници, но често нямат собствена марка или уникален продукт, които да оправдаят по-висока цена.

За България рискът е сериозен, защото голяма част от индустрията работи като поддоставчик. Местните предприятия често продават не краен продукт, а части, материали и услуги за по-големи компании. При натиск за по-ниска цена именно поддоставчикът поема първия удар чрез свит марж, по-малка поръчка или загубен договор. Това е извод от структурата на конкуренцията, описана от Виенския институт.

Авторите на анализа предупреждават, че моделът на региона, основан на сравнително евтино, но квалифицирано производство близо до Западна Европа, вече не е достатъчен. Китай предлага ниска цена, големи серии и все по-добро качество. Изходът е движение към по-сложни и специализирани продукти, при които инженерното знание и надеждността са по-важни от най-ниската оферта.

Евтиното помага, но връзва ръцете

Китайският внос не носи само загуби. За много български и европейски предприятия по-евтините компоненти означават по-ниска себестойност. За домакинствата достъпните стоки ограничават инфлацията и правят новите технологии по-лесно достижими.

Това се вижда най-ясно при зеления преход. Китайските производители имат водещи позиции при слънчевите панели, батериите и част от оборудването за електрически мрежи. Без техните цени изграждането на соларни паркове и системи за съхранение на енергия в Европа би било по-бавно и по-скъпо.

България вече е част от тази верига. През 2025 г. китайската Sermatec обяви проект за батерии за съхранение на електроенергия с капацитет над 430 мегаватчаса. Компанията определи доставката като голям пробив на европейския пазар. Примерът показва двете лица на процеса. Страната получава необходима технология за енергетиката, но едновременно увеличава зависимостта си от китайско оборудване.

Рискът става видим при криза, търговски спор или ограничаване на износа. Пандемията от ковид показа колко бързо могат да се прекъснат доставки на ключови части. Но рязкото ограничаване на китайските продукти би повишило разходите, би забавило инвестициите и вероятно би вдигнало цените.

Затова въпросът не е дали Европа да търгува с Китай, а в кои области зависимостта вече е опасна и къде евтиният внос остава полезен. Виенският институт също предупреждава, че Брюксел трябва едновременно да пази европейското производство и да запази достъпа до достъпни материали и компоненти.

Брюксел търси защита без търговска война

Европейският съюз предприе най-видимата си защитна мярка при електромобилите. След разследване Европейската комисия заключи, че китайската производствена верига получава субсидии, които заплашват европейските производители, и въведе допълнителни мита за пет години. Ставките са различни според компанията и достигат до 35,3 на сто.

Балансът е труден. Митата могат да дадат време на европейската автомобилна индустрия, но също да оскъпят електромобилите и да забавят подмяната на старите коли. Китай може да отговори с ограничения или мита върху европейски стоки.

Пекин отхвърля обвиненията, че залива света със субсидирано свръхпроизводство. Китайските власти определят твърденията като едностранен прочит на глобалното търсене и предлагане и настояват ЕС да намали ограниченията върху високите технологии.

За България спорът не е далечна битка между Брюксел и Пекин. Ако европейските заводи губят поръчки, това стига до българските доставчици на части, материали и услуги. Ако китайските компоненти бъдат рязко ограничени, същите предприятия могат да се изправят пред по-високи разходи.

Най-важният отговор не е затваряне на пазара, а повишаване на собствената производителност. Българските компании имат нужда от автоматизация, нови продукти, инженерни кадри и развойна дейност. Само ниските разходи за труд вече не могат да бъдат трайно предимство.

Китайското настъпление показва, че разделението между евтин азиатски внос и висококачествена европейска индустрия бързо изчезва. Китайските компании вече предлагат и цена, и технология. За България изборът е дали да остане пазар и подизпълнител, или да използва евтините доставки, за да изгради собствени продукти с по-висока стойност.