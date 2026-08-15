Земетресение 7,7 разтърси Индонезия: Жертвите вече са петима

Най-малко петима души са загинали при мощното земетресение, което разтърси днес Източна Индонезия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на представител на местните власти. По-рано беше съобщено за две жертви.

Земетресението е било с магнитуд 7,7 и е станало на малка дълбочина – около 10 километра, близо до остров Флорес в източната част на индонезийския архипелаг. Епицентърът е бил на 68 километра северозападно от град Енде.

След мощния трус са регистрирани десетки вторични земетресения. Най-силното от тях е било с магнитуд 6,1, отбелязва Франс прес.

В няколко района на страната са отчетени и цунами вълни с височина под един метър. Националната метеорологична агенция на Индонезия е издала предупреждение за цунами, което вече е отменено – около три часа след обявяването му.

Индонезия е един от най-сеизмично активните райони на планетата. Архипелагът включва повече от 17 000 острова и се намира в т. нар. Тихоокеански огнен пръстен – зона, в която често се случват мощни земетресения и вулканични изригвания.

В началото на миналия месец земетресение с магнитуд 6,2 разтърси източната част на страната, но тогава нямаше жертви или сериозни щети.

Едно от най-тежките бедствия в региона е от 2018 г., когато земетресение с магнитуд 7,5, последвано от цунами, отне живота на около 2200 души в централната част на архипелага.