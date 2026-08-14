Руският философ Александър Дугин прогнозира неизбежен военен сблъсък между Русия и Запада, посочвайки висока вероятност конфликтът да прерасне в ядрена война. Тази ескалация, според анализатора, е резултат от цивилизационното противопоставяне, което вече не позволява дипломатическо решение.

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Руските граждани трябва да се преместят от големите градове с над милион жители в по-малки градове и села, поради бъдещата ядрена война със Запада. Това предложение е формулирано от ексцентричния философ Александър Дугин, автор на концепциите "Слънчевият Путин" и "Руски свят", когото западните медии наричат ​​"мозъка на руския президент".

Според Дугин войната със западните страни "е не само вероятна, но и почти неизбежна", а превръщането ѝ в ядрена война е "много вероятно"

"Руските метрополиси, където е концентриран целият живот, цялата индустрия, цялата икономика, се превръщат в изкушаваща цел за прецизни удари. (Следователно) е необходимо незабавно и масово преместване на населението от градовете, особено от метрополиите", предлага Дугин.

Според него хората, които притежават собствена земя, "имат несравнимо повече деца от тези в градовете".

Няма да има вече големи градове

"Няма да има повече големи градове: нито Москва, нито Санкт Петербург, нито Екатеринбург", прогнозира Дугин. "Хората ще се преместят в провинцията, за да живеят в мир. А високите сгради могат да бъдат превърнати във ферми, например за добив на биткойни. Нека там живеят компютрите, нека там живеят роботите."

Включен в списъците със санкции на САЩ, Европейския съюз и Канада, Дугин преди това нарече служителите на реда (Министерство на вътрешните работи, ФСБ, Руска национална гвардия) "пратеници Божии", твърдеше, че руснаците биват шпионирани от домакинските уреди, разработени на Запад, включително кафемелачки и контакти, а след атаките с ракетата "Орешник" срещу Украйна призова всички спешно да се "покръстят" поради предстоящия край на света.

Страданията са неизбежни

През март 2026 г. Дугин призова за засилване на държавния контрол над народа и самите хора да приемат страданията си като неизбежни.

"Ние, руснаците, винаги сме страдали през цялата история. Това е нашата съдба. Ние сме велик народ и ако някой е бил третиран несправедливо, това ни носи само смирение и слава", обясни Дугин.

През юли Дугин предложи да се мобилизират на фронта московчани, живеещи спокоен живот в Патриаршеските езера, сравнявайки ги с "мравки". Русия води "света народна война" срещу Запада, която може "да доведе до края на човечеството", твърди Дугин.

Дано не е прав мъдрецът от Москва. Но геополитиката и поведението на световните лидери показват точно това. Господ да пази Земята!