Партията на Ердоган отбелязва 25 години. Новата визия

В Турция управляващата Партия на справедливостта и развитието отбелязва 25 години от основаването си. Планирани са инициативи по повод годишнината в цялата страна.

Партията на справедливостта и развитието е учредена на 14 август 2001 година, а нейни основатели стават Реджеп Ердоган, който преди това е бил кмет на Истанбул, и други познати имена от турската политика - Бюлент Арънч, Абдуллах Гюл и Абдуллатиф Шенер.

Под ръководството на Ердоган партията поставя ненадминат рекорд от началото на многопартийната ера в Турция през 1946 г., като побеждава на всички общи избори, в които е участвала от основаването си.

На митинг в Анкара, в района на националния парк "Милет бахчеси", днес президентът и лидер на партията Реджеп Ердоган се очаква да очертае визията на формацията пред над 150 хиляди присъстващи, между които и гости от чужбина.

Ще бъде представена новата песен на партията, а събитието ще бъде увековечено с възпоменателна монета. Кампанията по случай 25-ата годишнина се провежда под наслов "Четвърт век с нашата нация; Турция, готова за бъдещето" и включва митинги, постановки, визуални прояви, на които се предвижда да присъстват хиляди хора.