Ердоган с предупреждение: Редът след Втората световна война е в криза

Международната система, създадена от победителите във Втората световна война, днес е изправена пред дълбока криза на легитимността в почти всички области, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган в петък във видеообръщение, изпратено до Международната среща на върха за стратегически комуникации 2026 (Stratcom Summit '26), проведена в Истанбул от Дирекцията за комуникации на Турция, предаде Анадолската агенция.

Новата конкуренция за власт

„Институциите, правилата и наборът от ценности, които са в основата на системата, постепенно губят своята функция“, добави той. Според него светът преминава през труден период, белязан от ескалация на геноциди, войни и кризи, където конкуренцията за власт се разпространява в области като енергетика, технологии и търговия, а споровете все по-често се опитват да бъдат разрешавани чрез сила, а не чрез диалог.

„Прекратяването на трагедиите, като тази в Газа, и възстановяването на мира, стабилността и просперитета по целия свят, особено в региона, е по-важно от всякога“, каза Ердоган.

Укрепване на механизмите за комуникация

Той подчерта необходимостта от укрепване на механизмите за комуникация и сътрудничество за противодействие на дезинформацията и изопачените наративи, като призова правителствата, академичните среди, гражданското общество и мозъчните тръстове да поемат по-активна роля.

Турция ще възстановява мира по света

„Турция ще поддържа решително своята принципна, решителна, мироцентрична позиция, фокусирана върху хуманитарните ценности и справедливостта, мобилизирайки всички свои средства, за да помогне за възстановяването на мира и сигурността не само в нашия регион, но и по целия свят“, добави Ердоган.

